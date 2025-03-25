Базовая военная подготовка 2025 — кто имеет право не проходить

Рекруты по контракту 18-24 в 92 ОШБ на БОВП. Фото: Ґвара Медіа/ Сергей Прокопенко

В Украине уже в сентябре 2025 года будет введена обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов-мужчин. БОВП будет состоять из теоретического и практического курсов и будет проходить в университетах и учебных центрах.

Кто будет иметь право не проходить обязательную базовую общевойсковую подготовку, пишет "Факты ICTV".

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Стоит заметить, что правила прохождения БОВП прописаны в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В соответствии с нормами закона, освобождаются от прохождения базовой военной подготовки следующие категории:

несовершеннолетние (лица до 18 лет);

лица, признанные непригодными по состоянию здоровья;

лица, которые проходили военную службу;

лица, служившие в армии другого государства до приобретения гражданства Украины.

Студенты учатся на паре. Фото: korrespondent.net

Что касается мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые не являются студентами, они будут проходить базовую военную службу (БВС).

Женщины могут присоединиться к БВС на добровольных началах и, по желанию, стать на военный учет.

Ранее мы сообщали, кто должен обязательно пройти базовую общевойсковую подготовку.

Напомним, мы писали, как должна происходить базовая военная подготовка студентов.

Также мы информировали, имеет ли право студент отложить БОВП на один год.