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Кто может не идти в ТЦК для обновления данных — список

1 мая 2024 22:46
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Кто может не идти в ТЦК для обновления данных — список
Мужчины в ТЦК. Фото: varosh.com.ua
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Согласно новому закону о мобилизации, который вступает в силу с 18 мая, все призывники и резервисты должны обновить свои данные в ТЦК. Однако есть и те, кто может этого не делать.

Об этом 1 мая в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат Антон Маринич.

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Кто может не идти в ТЦК для обновления данных

По словам Маринича, лица, исключенные из военного учета, могут не идти обновлять свои данные. Речь идет о гражданах, которые:

  • прекратили гражданство Украины;
  • признаны непригодными к военной службе;
  • достигли предельного возраста пребывания в запасе.

"Если вас исключили из учета, ваш военно-учетный документ не изымается и в него вносятся данные об исключениях из военного учета", — сказал юрист.

Также он отметил, что граждане, которые обновили данные до 18 мая, все равно должны сделать это повторно после вступления в силу нового законопроекта.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации, отсрочку от призыва дадут ряду категорий. Среди них лица с инвалидностью I и II группы и госслужащие.

Мы также писали, какие документы нужны для обновления данных в ТЦК.

К тому же за нарушение мобилизации предусмотрены штрафы. О каких суммах идет речь — читайте здесь.

военный призыв
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
добровольцы
юрист

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