Мобилизация в мае 2025 года — кто может оформить отсрочку в Резерв+

Оформление отсрочки в "Резерв+". Фото: reserveplus.mod.gov.ua

Несмотря на военное положение, в Украине некоторые военнообязанные мужчины имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Большинство для этого должны обратиться в ТЦК и СП, а определенные категории граждан могут это сделать через приложение "Резерв+". Недавно перечень тех, кому доступна такая услуга в приложении, был расширен.

Кто именно может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+" в мае 2025 года, сообщаем далее в материале.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, список тех, кто может получить отсрочку через приложение, был расширен. Теперь такую возможность имеют еще две категории граждан:

Люди с временной непригодностью по результатам военно-врачебной комиссии. Муж/жена, у которого (которой) жена/муж проходит военную службу, при условии, что семья воспитывает ребенка/детей до 18 лет.

Кто еще может получить отсрочку через "Резерв+"

Напомним, отсрочки в приложении "Резерв+" также остаются доступными для трех категорий граждан:

Люди с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ. Студенты, аспиранты и докторанты. Многодетные родители, имеющие троих детей до 18 лет в совместном браке.

Оформление отсрочки в "Резерв+". Фото: РБК-Украина

Как оформить отсрочку в "Резерв+"

Для того, чтобы получить отсрочку, необходимо:

нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+";

выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку";

выбрать соответствующую категорию;

впоследствии придет уведомление с результатом.

Ранее мы писали, сколько времени длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК.

Напомним, мы сообщали, может ли получить отсрочку от мобилизации человек, который содержит неродных детей.