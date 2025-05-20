Мобилизация в мае 2025 года — кто может оформить отсрочку в Резерв+

Кто может оформить отсрочку в "Резерв+" — нововведения
Несмотря на военное положение, в Украине некоторые военнообязанные мужчины имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Большинство для этого должны обратиться в ТЦК и СП, а определенные категории граждан могут это сделать через приложение "Резерв+". Недавно перечень тех, кому доступна такая услуга в приложении, был расширен.
Кто именно может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+" в мае 2025 года, сообщаем далее в материале.
Отсрочка в "Резерв+" — что известно о нововведениях
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, список тех, кто может получить отсрочку через приложение, был расширен. Теперь такую возможность имеют еще две категории граждан:
- Люди с временной непригодностью по результатам военно-врачебной комиссии.
- Муж/жена, у которого (которой) жена/муж проходит военную службу, при условии, что семья воспитывает ребенка/детей до 18 лет.
Кто еще может получить отсрочку через "Резерв+"
Напомним, отсрочки в приложении "Резерв+" также остаются доступными для трех категорий граждан:
- Люди с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ.
- Студенты, аспиранты и докторанты.
- Многодетные родители, имеющие троих детей до 18 лет в совместном браке.
Как оформить отсрочку в "Резерв+"
Для того, чтобы получить отсрочку, необходимо:
- нажать на три точки на главном экране приложения "Резерв+";
- выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку";
- выбрать соответствующую категорию;
- впоследствии придет уведомление с результатом.
Ранее мы писали, сколько времени длится рассмотрение заявления на отсрочку от мобилизации в ТЦК.
Напомним, мы сообщали, может ли получить отсрочку от мобилизации человек, который содержит неродных детей.
Читайте Новини.LIVE!