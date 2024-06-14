Контракт с ВСУ — кто из добровольцев имеет право демобилизоваться через год

Украинские военнослужащие на построении. Фото: zakarpattya.net.ua

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки, могут быть призваны на военную службу. Однако есть также возможность добровольно заключить контракт с ВСУ. В таком случае несколько категорий смогут демобилизоваться уже через год службы.

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Кто может заключить контракт на год

Так, согласно действующему законодательству, вопросы демобилизации закреплены в ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В законе действительно есть норма, которая дает возможность добровольцам, подписавшим контракт, демобилизовать через год. Тем не менее, она распространяется только на две категории:

Граждане, заключившие контракт в возрасте от 18 до 25 лет. Граждане с медицинским или психологическим образованием.

Такие мужчины и женщины имеют право заключить контракт на год и продлевать его исключительно по собственному желанию. Исключение составляют лица, имеющие офицерские звания (окончили в вузе военную кафедру). На них такая норма закона не распространяется.

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

Сколько служат контрактники и мобилизованные

Во время действия военного положения в стране истекший контракт автоматически продлевается до:

конца военного положения;

указа президента о демобилизации;

если появится основание для увольнения (семейные или по состоянию здоровья).

В таких же условиях в особый период находятся и мобилизованные. Однако есть один важный момент — если доброволец заключил контракт на три года, а война закончится через год, то он продолжит нести службу. В то время как мобилизованный будет освобожден.

Кроме того, тот, кому по закону принадлежит отсрочка, а он согласился на контракт, права на отсрочку лишается. Мобилизированный — нет, то есть у него будет основание для увольнения.

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Напомним, мы писали, что делать забронированному украинцу, если его пытаются мобилизовать.

Также мы информировали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.