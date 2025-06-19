Мобилизация с 1 июля 2025 года — кто из украинцев освобожден от службы в ВСУ

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время определенные категории могут быть освобождены от мобилизации временно или навсегда.

Кто именно не будет подлежать мобилизации в ряды ВСУ в июле 2025 года, пишет NV.

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Основания для освобождения от мобилизации определяет Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Не могут быть мобилизованными следующие категории граждан:

мужчины старше 60 лет;

забронированные работники;

граждане, получившие статус лиц с инвалидностью;

временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (заключение предоставляет ВВК);

многодетные родители (три или более детей на содержании в возрасте до 18 лет);

родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины (включая опекунов), которые воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;

женщины и мужчины (включая опекунов), которые воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины (включая опекунов), имеющие детей-сирот на содержании или детей в возрасте до 18 лет, лишенных родительской опеки;

мужчины, у которых жена или родители имеют инвалидность I или II группы;

постоянные смотрители за нетрудоспособными родственниками;

женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком (детьми), один из супругов которых проходит военную службу в Вооруженных Силах Украины;

депутаты Верховной Рады или Автономной Республики Крым;

работники Вооруженных Сил Украины, включая предприятия, учреждения и организации Министерства обороны Украины и другие органы и организации в сфере государственной безопасности (Служба безопасности, Национальная гвардия, полиция, антикоррупционные органы и т.д.).

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