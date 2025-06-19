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Главная Мобилизация Кто не подлежит мобилизации с 1 июля 2025 — обновленный список

Кто не подлежит мобилизации с 1 июля 2025 — обновленный список

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Дата публикации 19 июня 2025 08:29
Мобилизация с 1 июля 2025 года — кто из украинцев освобожден от службы в ВСУ
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время определенные категории могут быть освобождены от мобилизации временно или навсегда.

Кто именно не будет подлежать мобилизации в ряды ВСУ в июле 2025 года, пишет NV.

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Мобилизация с 1 июля 2025 года — кто не подлежит

Основания для освобождения от мобилизации определяет Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

 

Мобилизация с 1 июля 2025 года — кто не подлежит
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Не могут быть мобилизованными следующие категории граждан:

  • мужчины старше 60 лет;
  • забронированные работники;
  • граждане, получившие статус лиц с инвалидностью;
  • временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (заключение предоставляет ВВК);
  • многодетные родители (три или более детей на содержании в возрасте до 18 лет);
  • родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • женщины и мужчины (включая опекунов), которые воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;
  • женщины и мужчины (включая опекунов), которые воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины (включая опекунов), имеющие детей-сирот на содержании или детей в возрасте до 18 лет, лишенных родительской опеки;
  • мужчины, у которых жена или родители имеют инвалидность I или II группы;
  • постоянные смотрители за нетрудоспособными родственниками;
  • женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком (детьми), один из супругов которых проходит военную службу в Вооруженных Силах Украины;
  • депутаты Верховной Рады или Автономной Республики Крым;
    работники Вооруженных Сил Украины, включая предприятия, учреждения и организации Министерства обороны Украины и другие органы и организации в сфере государственной безопасности (Служба безопасности, Национальная гвардия, полиция, антикоррупционные органы и т.д.).

Ранее мы писали, когда студентов могут мобилизовать летом 2025 года.

Напомним, мы рассказывали, имеют ли право ВПЛ на отсрочку от мобилизации во время военного положения.

Также мы сообщали, когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ.

ВСУ мобилизация военнообязанные июль военная служба
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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