Мобилизация с 1 июля 2025 года — кто из украинцев освобожден от службы в ВСУ

Кто не подлежит мобилизации с 1 июля 2025 — обновленный список
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время определенные категории могут быть освобождены от мобилизации временно или навсегда.
Кто именно не будет подлежать мобилизации в ряды ВСУ в июле 2025 года, пишет NV.
Мобилизация с 1 июля 2025 года — кто не подлежит
Основания для освобождения от мобилизации определяет Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Не могут быть мобилизованными следующие категории граждан:
- мужчины старше 60 лет;
- забронированные работники;
- граждане, получившие статус лиц с инвалидностью;
- временно непригодные к военной службе по состоянию здоровья (заключение предоставляет ВВК);
- многодетные родители (три или более детей на содержании в возрасте до 18 лет);
- родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины (включая опекунов), которые воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;
- женщины и мужчины (включая опекунов), которые воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины (включая опекунов), имеющие детей-сирот на содержании или детей в возрасте до 18 лет, лишенных родительской опеки;
- мужчины, у которых жена или родители имеют инвалидность I или II группы;
- постоянные смотрители за нетрудоспособными родственниками;
- женщины и мужчины с несовершеннолетним ребенком (детьми), один из супругов которых проходит военную службу в Вооруженных Силах Украины;
- депутаты Верховной Рады или Автономной Республики Крым;
работники Вооруженных Сил Украины, включая предприятия, учреждения и организации Министерства обороны Украины и другие органы и организации в сфере государственной безопасности (Служба безопасности, Национальная гвардия, полиция, антикоррупционные органы и т.д.).
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