Відстрочка у червні 2025 — чи можуть її отримати внутрішньо переміщені особи

Переселенці прибули до Житомирської області. Фото: zt.dsns.gov.ua

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку й регулярно оновлювати свої військово-облікові дані. Внутрішньо переміщені особи зобов'язані наново стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. На це, відповідно до законодавства, надається 7 днів.

Але, чи мають право ВПО на відстрочку від призову під час воєнного стану, пише 24 Канал.

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Так, статус переселенця сам по собі не дає права на відстрочку від мобілізації. ВПО підпадають під загальну мобілізацію на загальних підставах — так само, як усі громадяни призовного віку.

До того ж військовозобов'язаним переселенцям можуть вручити повістку будь-де: за місцем проживання чи роботи, на вулиці, на блокпостах тощо.

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Хоч статус ВПО сам по собі не дає права на відстрочку, переселенці можуть її отримати за наявності інших підстав.

До основних підстав для отримання відстрочки від мобілізації належать:

стан здоров'я;

сімейні обставини;

професійні причини (працівники критичних підприємств можуть отримати бронювання);

інші підстави (наприклад, навчання в університеті).

П ерелік усіх підстав, які надають військовозобов'язаному право на відстрочку, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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