Відстрочка у червні 2025 — чи можуть її отримати внутрішньо переміщені особи

Мобілізація ВПО 2025 — чи передбачена відстрочка для переселенців
В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку й регулярно оновлювати свої військово-облікові дані. Внутрішньо переміщені особи зобов'язані наново стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. На це, відповідно до законодавства, надається 7 днів.
Але, чи мають право ВПО на відстрочку від призову під час воєнного стану, пише 24 Канал.
Так, статус переселенця сам по собі не дає права на відстрочку від мобілізації. ВПО підпадають під загальну мобілізацію на загальних підставах — так само, як усі громадяни призовного віку.
До того ж військовозобов'язаним переселенцям можуть вручити повістку будь-де: за місцем проживання чи роботи, на вулиці, на блокпостах тощо.
Хоч статус ВПО сам по собі не дає права на відстрочку, переселенці можуть її отримати за наявності інших підстав.
До основних підстав для отримання відстрочки від мобілізації належать:
- стан здоров'я;
- сімейні обставини;
- професійні причини (працівники критичних підприємств можуть отримати бронювання);
- інші підстави (наприклад, навчання в університеті).
Перелік усіх підстав, які надають військовозобов'язаному право на відстрочку, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
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