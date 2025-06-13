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Головна Мобілізація Мобілізація ВПО 2025 — чи передбачена відстрочка для переселенців

Мобілізація ВПО 2025 — чи передбачена відстрочка для переселенців

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Дата публікації: 13 червня 2025 02:30
Відстрочка у червні 2025 — чи можуть її отримати внутрішньо переміщені особи
Переселенці прибули до Житомирської області. Фото: zt.dsns.gov.ua

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку й регулярно оновлювати свої військово-облікові дані. Внутрішньо переміщені особи зобов'язані наново стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. На це, відповідно до законодавства, надається 7 днів. 

Але, чи мають право ВПО на відстрочку від призову під час воєнного стану, пише 24 Канал

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Так, статус переселенця сам по собі не дає права на відстрочку від мобілізації. ВПО підпадають під загальну мобілізацію на загальних підставах — так само, як усі громадяни призовного віку.  

До того ж військовозобов'язаним переселенцям можуть вручити повістку будь-де: за місцем проживання чи роботи, на вулиці, на блокпостах тощо.

 

Відстрочка у червні 2025 — чи можуть її отримати внутрішньо переміщені особи
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Хоч статус ВПО сам по собі не дає права на відстрочку, переселенці можуть її отримати за наявності інших підстав.

До основних підстав для отримання відстрочки від мобілізації належать:

  • стан здоров'я;
  • сімейні обставини;
  • професійні причини (працівники критичних підприємств можуть отримати бронювання);
  • інші підстави (наприклад, навчання в університеті).

Перелік усіх підстав, які надають військовозобов'язаному право на відстрочку, міститься у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Раніше ми писали, хто з українських чоловіків підлягає мобілізації у червні 2025 року першочергово.

Нагадаємо, ми повідомляли, як відбуватиметься мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років у червні.

Також ми інформували, хто із засуджених українців підлягає мобілізації у червні.

переселенці мобілізація ВПО ТЦК та СП військовозобов'язані
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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