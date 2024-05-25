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Кто должен установить Резерв+ обязательно — официальное заявление Минобороны

25 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кому нужно устанавливать приложение Резерв+
Человек смотрит информацию в телефоне. Фото: Unsplash
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

С 18 мая в Украине официально заработало приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, в котором можно обновить свои военно-учетные данные и получить информацию о себе из реестра "Оберіг".

В Министерстве обороны Украины рассказали, кому необходимо установить "Резерв+", а кому делать этого ненужно. Соответствующую инфографику опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram.

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Кто должен устанавливать "Резерв+"

Как уже отмечалось выше, это приложение предназначено для военнообязанных, резервистов и призывников. Соответственно установить его должны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие один из статусов.

Кому не нужно устанавливать "Резерв+"

Устанавливать приложение не нужно:

  • женщинам, не состоящим на учете;
  • лицам младше 18 лет;
  • лицам старше 60 лет;
  • военнослужащим;
  • гражданам, официально исключенным из военного учета.

В ведомстве призвали гражданских лиц, не являющихся военнообязанными, резервистами или призывниками, женщин и военных, уже служащих в армии, не загружать "Резерв+", чтобы не перегружать серверы.

 

Ранее мы писали, что делать, если данные в реестре "Оберіг" оказались неправильными.

Напомним, мы информировали, что в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через "Резерв+".

Также мы сообщали, сколько стоила разработка приложения "Резерв+" и кто профинансировал работу.

Минобороны
приложение
военный учет
мобилизация
военнообязанные
резерв

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