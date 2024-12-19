Мобілізація в Україні — хто насправді має штрафувати за ігнорування повістки

Співробітники ТЦК та СП на робочому місці. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook

Під час загальної мобілізації, яка триває в Україні через повномасштабне вторгнення росії, військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Ті, хто ігнорує цей документ й не з'являється за ним у ТЦК та СП, мають бути готові до штрафу у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн.

Хто має право виписувати такий штраф та що очікує на порушника, який його не сплатить, розповів адвокат Дмитро Кушнаренко в коментарі РБК-Україна.

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За ігнорування повістки військовозобов'язаному загрожує адміністративна відповідальність за ст. 210-1 КУпАП, а саме штраф, сума якого в особливий період становить від 17 до 25, 5 тис. грн.

"Важливо, що відповідати ви будете не за неотримання або відмову від отримання повістки. Відповідальність настає за порушення законодавчих норм у сфері оборонних, мобілізаційних процесів у воєнний час, а саме за неприбуття до ТЦК та СП у визначені постановою Кабміну строки", — пояснив правознавець.

Військовослужбовець із військово-обліковими документами. Фото ілюстративне: varta1.com.ua

Хто повинен виносити постанову про накладання штрафу

Кушнаренко зауважив, що за ст. 210-1 КУпАП протокол не складається, якщо особа була поінформована належним чином про виклик до ТЦК, але не підтвердила свою неможливість явки.

У такому випадку начальник ТЦК та СП відразу виносить постанову про накладення штрафу за неявку до територіального центру. Причому це відбувається без участі особи.

Юрист додав, що начальник ТЦК обов'язково має зазначити час та місце вчинення адміністративного правопорушення.

Дмитро Кушнаренко також звернув увагу на те, що постанова, винесена начальником ТЦК та СП є виконавчим документом. А отже після сплину 15-денного терміну, який надається для сплати штрафу, постанова направляється до виконавчої служби.

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що представники ТЦК вручили повістку з порушенням, що робити у такому випадку та як можна оскаржити.

Нагадаємо, ми писали, скільки минає часу перш ніж ТЦК оголошує у розшук військовозобов'язаного.

Також ми інформували, про які зміни українці повинні повідомляти ТЦК обов'язково.