Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Хто штрафує за ігнорування повістки — юрист вказав на нюанс arrow

Хто штрафує за ігнорування повістки — юрист вказав на нюанс

19 грудня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — хто насправді має штрафувати за ігнорування повістки
Співробітники ТЦК та СП на робочому місці. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Під час загальної мобілізації, яка триває в Україні через повномасштабне вторгнення росії, військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. Ті, хто ігнорує цей документ й не з'являється за ним у ТЦК та СП, мають бути готові до штрафу у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. 

Хто має право виписувати такий штраф та що очікує на порушника, який його не сплатить, розповів адвокат Дмитро Кушнаренко в коментарі РБК-Україна

Читайте також:

Штраф за ігнорування повістки — що важливо знати 

За ігнорування повістки військовозобов'язаному загрожує адміністративна відповідальність за ст. 210-1 КУпАП, а саме штраф, сума якого в особливий період становить від 17 до 25, 5 тис. грн.

"Важливо, що відповідати ви будете не за неотримання або відмову від отримання повістки. Відповідальність настає за порушення законодавчих норм у сфері оборонних, мобілізаційних процесів у воєнний час, а саме за неприбуття до ТЦК та СП у визначені постановою Кабміну строки", — пояснив правознавець. 

 

Мобілізація в Україні — хто насправді має штрафувати за ігнорування повістки
Військовослужбовець із військово-обліковими документами. Фото ілюстративне: varta1.com.ua

Хто повинен виносити постанову про накладання штрафу

Кушнаренко зауважив, що за ст. 210-1 КУпАП протокол не складається, якщо особа була поінформована належним чином про виклик до ТЦК, але не підтвердила свою неможливість явки. 

У такому випадку начальник ТЦК та СП відразу виносить постанову про накладення штрафу за неявку до територіального центру. Причому це відбувається без участі особи. 

Юрист додав, що начальник ТЦК обов'язково має зазначити час та місце вчинення адміністративного правопорушення.

Дмитро Кушнаренко також звернув увагу на те, що постанова, винесена начальником ТЦК та СП є виконавчим документом. А отже після сплину 15-денного терміну, який надається для сплати штрафу, постанова направляється до виконавчої служби. 

Раніше ми повідомляли, як зрозуміти, що представники ТЦК вручили повістку з порушенням, що робити у такому випадку та як можна оскаржити. 

Нагадаємо, ми писали, скільки минає часу перш ніж ТЦК оголошує у розшук військовозобов'язаного.

Також ми інформували, про які зміни українці повинні повідомляти ТЦК обов'язково. 

штраф мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:06 Україну атакували 85 БпЛА — в ПС заявили, скільки вдалося збити

09:04 Азовське моря під загрозою — як вплине затонулі танкери РФ

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

08:57 OpenAI представила новий спосіб користування ChatGPT

08:52 На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

08:50 Окупанти прориваються на декількох напрямках — зведення Генштабу

08:45 Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня

08:44 У Філадельфії відбувся забіг на підтримку героїв "Азовсталі"

08:30 Хто штрафує за ігнорування повістки — юрист вказав на нюанс

08:29 Туреччина назвала умови своєї військової присутності в Сирії

09:06 Україну атакували 85 БпЛА — в ПС заявили, скільки вдалося збити

09:04 Азовське моря під загрозою — як вплине затонулі танкери РФ

08:57 OpenAI представила новий спосіб користування ChatGPT

08:52 На Харківщині запровадили карантин через кота — що сталося

08:50 Окупанти прориваються на декількох напрямках — зведення Генштабу

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

08:45 Тарифи у 2025 році — чи підвищать ціну на газ з 1 січня

08:44 У Філадельфії відбувся забіг на підтримку героїв "Азовсталі"

08:30 Хто штрафує за ігнорування повістки — юрист вказав на нюанс

08:29 Туреччина назвала умови своєї військової присутності в Сирії

08:26 У Британії заявили про ймовірну відправку військ в Україну

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС - 80x80

Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Text

13:05 Ясько відповіла, що буде з українцями на ТОТ після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні