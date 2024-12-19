Мобилизация в Украине — кто действительно должен штрафовать за игнорирование повестки

Сотрудники ТЦК и СП на рабочем месте. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Схід" ВСУ/Facebook

Во время всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине из-за полномасштабного вторжения россии, военнообязанные мужчины получают повестки. Те, кто игнорирует этот документ и не является за ним в ТЦК и СП, должны быть готовы к штрафу в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн.

Кто имеет право выписывать такой штраф и что ожидает нарушителя, который его не оплатит, рассказал адвокат Дмитрий Кушнаренко в комментарии РБК-Украина.

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За игнорирование повестки военнообязанному грозит административная ответственность по ст. 210-1 КУоАП, а именно штраф, сумма которого в особый период составляет от 17 до 25,5 тыс. грн.

"Важно, что отвечать вы будете не за неполучение или отказ от получения повестки. Ответственность наступает за нарушение законодательных норм в сфере оборонных, мобилизационных процессов в военное время, а именно за неприбытие в ТЦК и СП в установленные постановлением Кабмина сроки", — пояснил правовед.

Военнослужащий с военно-учетными документами. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

Кто должен выносить постановление о наложении штрафа

Кушнаренко отметил, что по ст. 210-1 КУоАП протокол не составляется, если лицо было информировано должным образом о вызове в ТЦК, но не подтвердило свою невозможность явки.

В таком случае начальник ТЦК и СП сразу выносит постановление о наложении штрафа за неявку в территориальный центр. Причем это происходит без участия лица.

Юрист добавил, что начальник ТЦК обязательно должен указать время и место совершения административного правонарушения.

Дмитрий Кушнаренко также обратил внимание на то, что постановление, вынесенное начальником ТЦК и СП, является исполнительным документом. Следовательно, после истечения 15-дневного срока, предоставляемого для уплаты штрафа, постановление направляется в исполнительную службу.

Ранее мы сообщали, как понять, что представители ТЦК вручили повестку с нарушением, что делать в таком случае и как можно обжаловать.

Напомним, мы писали, сколько проходит времени прежде, чем ТЦК объявляет в розыск военнообязанного.

Также мы информировали, о каких изменениях украинцы должны уведомлять ТЦК обязательно.