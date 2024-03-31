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Офіцер ЗСУ назвав пріоритетну задачу по мобілізації в Україні

31 березня 2024 05:12
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Офіцер ЗСУ назвав пріоритетну задачу по мобілізації в Україні
Військові ЗСУ. Фото: Dnepr express
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні не припиняється проведення мобілізації через брак ресурсів. Людей не вистачає на фронті.

Про це повідомив офіцер Збройних сил та військовий бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець в ефірі "24 каналу".

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Яке головне завдання мобілізації

За словами військового, мобілізація гостро необхідна першочергово задля заміни поповнення бригад, які на захисті України і перебувають на фронті вже два роки. Це, як каже військовий, найважливіше завдання наразі. 

Тарас Березовець заявив, що чимала кількість військових з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну бували на ротації або у відпустці на короткий термін. Втім, серед військових є й такі, хто не був на ротації взагалі. Військовий зазначив, що постійне перебування на фронті є важким навіть для дуже фізично розвиненої та здорової людини. 

Мобілізація в Україні 2024

Нагадаємо, що ветеран війни Євген Дикий заявив, що ймовірно Росія розпочне великий наступ влітку і Україна до цього не готова через брак ресурсів.

Раніше нардепи Верховної Ради України 7 лютого підтримали у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За новим законопроєктом про мобілізацію статус "обмежено придатний" перестає бути дійсним, і залишається лише "придатний" та "не придатний" — що це означає, читайте у матеріалі.

ЗСУ
українці
мобілізація
ТЦК та СП

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