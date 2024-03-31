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Кто потеряет право на отсрочку согласно новому законопроекту — нардеп дал ответ

31 марта 2024 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кто потеряет право на отсрочку согласно новому законопроекту — нардеп дал ответ
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Украины и военный Роман Лозинский рассказал, кто потеряет отсрочку от мобилизации согласно новому законопроекту. В частности, речь идет о части государственных служащих и правоохранителей.

Об этом Роман Лозинский рассказал в интервью Radio NV в воскресенье, 31 марта.

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Кто потеряет отсрочку от мобилизации

"Очень много категорий потеряли отсрочки. В частности, это часть государственных служащих разных рангов, различных структур. Представители сферы правоохранительных органов, таких как ГБР. Эти решения сейчас приняты. Это потенциально несколько сотен тысяч человек, из расчетов, которые звучали на заседаниях Комитета. Каким будет финальное решение Комитета, я сейчас не готов сказать. Сейчас эти блоки будут суммировать и возможны еще определенные изменения", — заявил Лозинский.

Он рассказал, что порог для мобилизации составит 25 лет. По словам нардепа, идея привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты и уплаченным налогам не была поддержана комитетом Рады.

"Было такое предложение, по моему мнению, абсолютно абсурдное, которое сеет еще больше неравенства в нашей стране. Потому что не села и сельские территории должны воевать, а все украинцы, и те, кто в городах имеют более высокие зарплаты. Это не повлияет существенно на экономику, мы уже в этом убеждены, были соответствующие расчеты. Поэтому такое решение комитет не поддержал — определенной границы, с которой у тебя наступает бронь от мобилизации за счет твоей заработной платы. Это решение было отклонено и я считаю, это правильно", — рассказал Лозинский.

Напомним, в Украине с понедельника, 1 апреля, начинается весенний призыв. Есть категории людей, которые имеют отсрочку от службы в армии, в том числе многодетные родители.

Также иногда возникают ситуации, когда военнослужащий теряет военный билет. Согласно закону Украины, за это предусмотрена ответственность.

украинцы
Украина
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мобилизация
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Роман Лозинский

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