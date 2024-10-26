Мобилизация в Украине 2024 — кто из мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

В Украине сохраняется ограничение на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, связанное с военным положением и общей мобилизацией из-за полномасштабного вторжения россии. Впрочем, законом предусмотрены исключения.

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Правила выезда из Украины для мужчин в ноябре 2024 года

Порядок выезда за границу граждан Украины определен постановлением Кабинета Министров Украины №57.

Согласно изменениям, внесенным в мае 2024 года в ч. 6 ст. 22 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", мужчины, имеющие право выехать за пределы государства, должны предъявить военный билет или другой военно-учетный документ — бумажный или электронный — по требованию работника ГПСУ.

Представители Госпогранслужбы имеют право проверять военно-учетный документ:

в пограничной полосе;

в контролируемом приграничном районе;

на пунктах пропуска через границу Украины.

Работник ГПСУ проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Какие основания дают право мужчинам выехать за границу

Военнообязанные могут пересечь границу по следующим основаниям:

состояние здоровья;

семейные обстоятельства;

профессиональная деятельность, в том числе госслужащие;

помощь ВСУ и другая волонтерская деятельность.

Кого из мужчин выпустят за границу с 1 ноября 2024 года — перечень

Выехать из Украины с 1 ноября 2024 года могут следующие категории мужчин:

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для нужд военных, а также гражданских;

забронированные лица, выезжающие в командировку;

студенты в рамках академической мобильности (на один семестр обучения или стажировки);

(на один семестр обучения или стажировки); спортсмены и тренеры, участвующие в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

многодетные родители, имеющие троих и более детей младше 18 лет;

лица с инвалидностью;

лица, имеющие жену/супруга из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких граждан для выезда за границу;

лица, имеющие одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающие одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов;

родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родные бабушки, дедушки, совершеннолетние братья, сестры, отчимы, мачехи, сопровождающие детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;

попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за границу.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Следует заметить, что данный список не является исчерпывающим, перечень всех военнообязанных лиц, не подлежащих мобилизации, а следовательно, которые могут выехать за пределы государства, содержится в ст. 23 вышеупомянутого закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Также гражданам следует учитывать, что для пересечения границы необходимо обязательно иметь полный пакет документов, подтверждающих основание для выезда за пределы страны. В частности, это могут быть медицинские документы, разрешения от профильных органов, учреждений и организаций.

Ранее мы писали, когда мужчинам с разрешением могут запретить выезд из Украины и что нужно знать во избежание проблем при пересечении границы.

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