Выезд за границу с 1 октября 2024 года — кто из военнообязанных украинцев будет иметь право

Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

В Украине действует запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Он связан с военным положением и всеобщей мобилизацией, введенных из-за полномасштабного вторжения России. Однако в то же время законом предусмотрены исключения.

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Каким категориям военнообязанных мужчин позволят пересечь границу в октябре 2024 года и о каких правилах выезда за пределы страны следует знать, рассказываем далее в материале.

Правила выезда из Украины для мужчин в октябре 2024 года

Выезд граждан Украины за пределы страны регулирует постановление Кабинета министров №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Также в мае 2024 года были внесены изменения в ч. 6 ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", согласно которым мужчины, имеющие право на пересечение границы, должны предъявить по требованию работника ГПСУ военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение и т.п.). Этот документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Представители Госпогранслужбы имеют право проверять военно-учетный документ:

в пограничной полосе;

контролируемом приграничном районе;

на пунктах пропуска через границу Украины.

Кроме того, мужчины, имеющие право на пересечение границы, обязательно должны иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие основание для выезда за пределы страны. В частности, это могут быть медицинские документы, разрешения от профильных органов, учреждений и организаций.

Какие основания дают право мужчинам выехать за границу

Военнообязанные могут пересечь границу по следующим основаниям:

состояние здоровья;

семейные обстоятельства;

профессиональная деятельность, в том числе госслужащие;

помощь ВСУ и другая волонтерская деятельность.

Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Кого из мужчин выпустят за границу с 1 октября 2024 года — полный перечень

Выезд мужчин из Украины с 1 октября 2024 года возможен для:

Водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для военных, а также гражданских украинцев; Лиц, выезд которых за границу обусловлен профессиональными потребностями (командировки); Студентов на один семестр в рамках академической мобильности (обучение или стажировка); Спортсменов и тренеров для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах; Лиц с инвалидностью; Лиц, имеющих жену/супруга из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких жену/супруга для выезда за пределы Украины; Лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины; Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины; Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью; Родителей, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы; Бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины; Лиц, нуждающихся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства; Попечителей лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины; Лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях, независимо от формы собственности и подчинения, и получающих социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию, ― в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения по уходу или замещающего его о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины).

Также право пересечения государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Список всех категорий содержится в ст. 23 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Каковы основания для отказа в выезде за границу

Основанием для отказа в выезде за границу может быть:

отсутствие военно-учетного документа;

отсутствие документов, подтверждающих право на отсрочку или выезд за границу;

сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о подаче лица в розыск в Национальную полицию.

В последнем случае на место вызывают полицейского для административного задержания лица и доставки его в ближайший ТЦК и СП.

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