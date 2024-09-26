Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 — перечень категорий arrow

Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 — перечень категорий

26 сентября 2024 18:47
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Выезд за границу с 1 октября 2024 года — кто из военнообязанных украинцев будет иметь право
Проверка документов на границе. Фото: УНИАН
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине действует запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Он связан с военным положением и всеобщей мобилизацией, введенных из-за полномасштабного вторжения России. Однако в то же время законом предусмотрены исключения.

Читайте также:

Каким категориям военнообязанных мужчин позволят пересечь границу в октябре 2024 года и о каких правилах выезда за пределы страны следует знать, рассказываем далее в материале.

Правила выезда из Украины для мужчин в октябре 2024 года

Выезд граждан Украины за пределы страны регулирует постановление Кабинета министров №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Также в мае 2024 года были внесены изменения в ч. 6 ст. 22 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", согласно которым мужчины, имеющие право на пересечение границы, должны предъявить по требованию работника ГПСУ военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение и т.п.). Этот документ может быть как в бумажной, так и в электронной форме.

 

Правила выезда из Украины для мужчин в октябре 2024 года
Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Представители Госпогранслужбы имеют право проверять военно-учетный документ:

  • в пограничной полосе;
  • контролируемом приграничном районе;
  • на пунктах пропуска через границу Украины.

Кроме того, мужчины, имеющие право на пересечение границы, обязательно должны иметь при себе соответствующие документы, подтверждающие основание для выезда за пределы страны. В частности, это могут быть медицинские документы, разрешения от профильных органов, учреждений и организаций.

Какие основания дают право мужчинам выехать за границу

Военнообязанные могут пересечь границу по следующим основаниям:

  • состояние здоровья;
  • семейные обстоятельства;
  • профессиональная деятельность, в том числе госслужащие;
  • помощь ВСУ и другая волонтерская деятельность.

 

Какие основания дают право мужчинам уехать за границу
Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Кого из мужчин выпустят за границу с 1 октября 2024 года — полный перечень

Выезд мужчин из Украины с 1 октября 2024 года возможен для:

  1. Водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для военных, а также гражданских украинцев;
  2. Лиц, выезд которых за границу обусловлен профессиональными потребностями (командировки);
  3. Студентов на один семестр в рамках академической мобильности (обучение или стажировка);
  4. Спортсменов и тренеров для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
  5. Лиц с инвалидностью;
  6. Лиц, имеющих жену/супруга из лиц с инвалидностью и сопровождающих таких жену/супруга для выезда за пределы Украины;
  7. Лиц, имеющих одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;
  8. Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины;
  9. Родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих ребенка с инвалидностью до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью;
  10. Родителей, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
  11. Бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев, сестер, мачех, отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины;
  12. Лиц, нуждающихся в постоянном уходе, — в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства;
  13. Попечителей лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;
  14. Лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, проживающих (находящихся) в учреждениях, независимо от формы собственности и подчинения, и получающих социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию, ― в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения по уходу или замещающего его о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины).

Также право пересечения государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. Список всех категорий содержится в ст. 23 ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке".

 

Каковы основания для отказа в выезде за границу
Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Каковы основания для отказа в выезде за границу

Основанием для отказа в выезде за границу может быть:

  • отсутствие военно-учетного документа;
  • отсутствие документов, подтверждающих право на отсрочку или выезд за границу;
  • сведения в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о подаче лица в розыск в Национальную полицию.

В последнем случае на место вызывают полицейского для административного задержания лица и доставки его в ближайший ТЦК и СП.

Ранее мы писали, какие есть требования к выезду за границу забронированных мужчин и какие необходимо иметь при себе документы.

Напомним, мы сообщали, когда исключенным из военного учета могут отказать в выезде из Украины.

Также мы информировали, как военнообязанному мужчине выехать за границу для сопровождения отца или матери с инвалидностью II группы.

война октябрь мобилизация отсрочка военнообязанные выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:54 В Грузии правящая партия пиарится на разбитых украинских городах — реакция МИД

19:49 Байден назвал причину, почему он вышел из президентской гонки

19:47 В Вашингтоне Зеленский и первая леди встретились с Джо и Джилл Байденами

19:11 В Одессе задержали активиста — в чем его подозревают

19:08 В США отреагировали на новые ядерные угрозы Путина

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

19:05 Поддержка восстановления Украины — сколько стран подписали декларацию

18:51 В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра

18:47 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 — перечень категорий

18:42 В Киеве неизвестные в форме стражей порядка похитили иностранца и просили выкуп

18:27 Выезд за границу исключенного с учета — нужна ли справка ВВК

19:54 В Грузии правящая партия пиарится на разбитых украинских городах — реакция МИД

19:49 Байден назвал причину, почему он вышел из президентской гонки

19:47 В Вашингтоне Зеленский и первая леди встретились с Джо и Джилл Байденами

19:11 В Одессе задержали активиста — в чем его подозревают

19:08 В США отреагировали на новые ядерные угрозы Путина

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

19:05 Поддержка восстановления Украины — сколько стран подписали декларацию

18:51 В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра

18:47 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 — перечень категорий

18:42 В Киеве неизвестные в форме стражей порядка похитили иностранца и просили выкуп

18:27 Выезд за границу исключенного с учета — нужна ли справка ВВК

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью