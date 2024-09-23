Як чоловіку виїхати за кордон для супроводу батька з інвалідністю II групи

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

В Україні діє заборона на виїзд з країни для військовозобов'язаних чоловіків. Проте, деякі категорії громадян мають право перетинати кордон. Зокрема, це стосується осіб, які супроводжують своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю I чи II групи.

Читайте також:

Як військовозобов'язаному чоловіку виїхати за кордон для супроводу батька чи матері з інвалідністю II групи, розповів адвокат Юрій Айвазян на сервісі юридичних консультацій "Юристи. UA".

Так, варто знати, що виїзд за кордон регулює постанова Кабінету міністрів України №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Відповідно до цього документу, виїжджати з України під час воєнного стану мають право:

особи, що перебувають у родинних стосунках з людиною з інвалідністю (подружжя, діти можуть супроводжувати батьків чи навпаки);

юридична або фізична особа, що постійно доглядає за інвалідами (за наявності підтверджувальних документів);

представник організації, який здійснює соціальну роботу з догляду за людьми з інвалідністю.

Особа, що супроводжує, не може повернутися на територію України раніше, ніж особа з інвалідністю, яку вона супроводжує. Такі дії вважатимуться грубим порушенням правил.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов'язаному, який супроводжує батька або матір з інвалідністю, необхідно мати такі документи:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ із вклеєним VIN-кодом;

довідка про відстрочку (дійсна за наявності військового квитка) із записом про причину відстрочки, у цьому випадку відстрочка має бути оформлена у зв'язку з доглядом за людиною з інвалідністю;

документи, що підтверджують родинні звʼязки та спільне проживання — витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою, свідоцтво про народження;

документи, що підтверджують родинні звʼязки та спільне проживання — витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою, свідоцтво про народження; акт встановлення постійного стороннього догляду за особою (якщо це один з батьків дружини).

Особа з інвалідністю повинна мати:

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

пенсійне посвідчення;

довідка МСЕК про інвалідність II групи.

При цьому адвокат зазначив, що довідку лікарсько-консультативної комісії, стосовно потреби постійного догляду, обов'язково мати не потрібно й при перетині кордону проблем не виникне, якщо є документи, що підтверджують спільне проживання.

Раніше ми писали, коли виключеним з військового обліку можуть відмовити у виїзді з України.

Нагадаємо, ми повідомляли, як підтвердити електронне бронювання при виїзді за кордон.

Також ми інформували, чи випустять за кордон українців знятих з військового обліку.