Як чоловіку виїхати за кордон для супроводу батька з інвалідністю II групи

Супровід батька з інвалідністю II групи за кордон — як виїхати чоловіку
В Україні діє заборона на виїзд з країни для військовозобов'язаних чоловіків. Проте, деякі категорії громадян мають право перетинати кордон. Зокрема, це стосується осіб, які супроводжують своїх батьків або батьків дружини з інвалідністю I чи II групи.
Як військовозобов'язаному чоловіку виїхати за кордон для супроводу батька чи матері з інвалідністю II групи, розповів адвокат Юрій Айвазян на сервісі юридичних консультацій "Юристи. UA".
Так, варто знати, що виїзд за кордон регулює постанова Кабінету міністрів України №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".
Відповідно до цього документу, виїжджати з України під час воєнного стану мають право:
- особи, що перебувають у родинних стосунках з людиною з інвалідністю (подружжя, діти можуть супроводжувати батьків чи навпаки);
- юридична або фізична особа, що постійно доглядає за інвалідами (за наявності підтверджувальних документів);
- представник організації, який здійснює соціальну роботу з догляду за людьми з інвалідністю.
Особа, що супроводжує, не може повернутися на територію України раніше, ніж особа з інвалідністю, яку вона супроводжує. Такі дії вважатимуться грубим порушенням правил.
Військовозобов'язаному, який супроводжує батька або матір з інвалідністю, необхідно мати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- закордонний паспорт;
- військово-обліковий документ із вклеєним VIN-кодом;
- довідка про відстрочку (дійсна за наявності військового квитка) із записом про причину відстрочки, у цьому випадку відстрочка має бути оформлена у зв'язку з доглядом за людиною з інвалідністю;
- документи, що підтверджують родинні звʼязки та спільне проживання — витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою, свідоцтво про народження;
- акт встановлення постійного стороннього догляду за особою (якщо це один з батьків дружини).
Особа з інвалідністю повинна мати:
- паспорт громадянина України;
- закордонний паспорт;
- пенсійне посвідчення;
- довідка МСЕК про інвалідність II групи.
При цьому адвокат зазначив, що довідку лікарсько-консультативної комісії, стосовно потреби постійного догляду, обов'язково мати не потрібно й при перетині кордону проблем не виникне, якщо є документи, що підтверджують спільне проживання.
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