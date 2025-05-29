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Кто из родственников погибших военных может выехать из Украины

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Дата публикации 29 мая 2025 08:29
Выезд за границу в июне 2025 — кого из родственников погибших военных выпустят
Пограничник проверяет документы у мужчины. Фото: западное управление ГПСУ

Военное положение в Украине продолжается, а вместе с ним и всеобщая мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. Для таких мужчин запрещен выезд за границу. Впрочем, некоторые категории имеют право на отсрочку, а потому могут свободно выезжать из страны.

Какие есть нюансы выезда за границу для родственников погибших или пропавших без вести военных и какие документы надо собрать, рассказал адвокат Андрей Новак в интервью изданию "Українська правда".

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Выезд из Украины родственников погибших или пропавших без вести военных — кто имеет право

Выехать за границу во время военного положения имеют право близкие родственники:

  • участников Революции Достоинства, которым посмертно присвоили звание Герой Украины;
  • военных, которые погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (АТО);
  • военных, погибших или пропавших без вести во время сдерживания вооруженной агрессии России в Донецких и Луганских областях и защиты Украины во время военного положения (полномасштабного вторжения).

Право на выезд из Украины имеют родственники первого порядка, а именно:

  • жена/муж;
  • сын/дочь;
  • отец/мать;
  • полнородные или неполнородные брат или сестра.

 

Как выехать за границу родственникам погибших военных — документы
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Как выехать за границу родственникам погибших военных — документы

Для пересечения границы военнообязанному необходимо будет оформить отсрочку от мобилизации по этому основанию. И обязательно иметь актуальный военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме), справку от ТЦК о предоставлении отсрочки.

И для выезда за границу, и для оформления отсрочки, по словам адвоката, нужно будет собрать пакет документов, подтверждающих обстоятельства гибели военного и родственные связи с ним:

  • заверенные копии свидетельства о рождении, свидетельства о браке, удостоверение члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины или ветерана войны;
  • выписка из Единого государственного реестра ветеранов войны;
  • извещение, копия акта служебного расследования или выписки из приказа об исключении военного из списков личного состава (где указано основание, например, гибель или объявление военного пропавшим без вести):
  • заключение судебно-медицинской экспертизы, подтверждающее обстоятельства гибели военного;
  • заверенная копия выписки из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении к непосредственному участию в антитеррористической операции или обеспечении ее проведения;
  • решение суда об объявлении человека умершим;
  • выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • решение суда о признании лица безвестно отсутствующим;
  • удостоверение, подтверждающее присвоение звания Героя Украины за участие в Революции Достоинства;
  • выписка из указа Президента Украины о присвоении звания Герой Украины.

Ранее мы писали, какие существуют требования к военно-учетному документу для выезда из Украины.

Напомним, мы сообщали, какие необходимы документы военнообязанному для сопровождения лица с инвалидностью за границу.

Также мы информировали, какой документ нужно иметь военнослужащему для выезда из Украины.

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Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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