Виїзд чоловіків за кордон 2025 — які документи потрібні для супроводу осіб з інвалідністю

Виїзд за кордон для супроводу особи з інвалідністю. Фото: dpsu.gov.ua

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас деякі підстави передбачені законом, дозволяють виїхати за межі країни. Зокрема такими є супровід особи з інвалідністю.

Які документи необхідно мати військовозобов'язаному чоловіку для супроводу особи з інвалідністю за кордон та які можуть бути нюанси, розповів юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

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Так, за порадою до правозахисника звернувся чоловік, який отримав бронювання на роботі та офіційно здійснює догляд за батьком з інвалідністю другої групи. Він поцікавився, які документи для виїзду з України йому можуть знадобитися та чи потрібно мати запрошення від закордонного медичного закладу.

Як пояснив Андрій Топчій, в оформленні запрошення до медичного закладу потреби немає, оскільки батько, який має другу групу інвалідності, має право перетинати кордон з будь-якою метою (відпочинок, зустріч з родичами, друзями й т.д.). Відповідно, його син, який здійснює догляд має право його супроводжувати.

Щоб перетнути кордон, необхідно підготувати наступний пакет документів:

паспорти громадян України;

закордонні паспорти;

військово-облікові документи (військовозобов'язаного та батька, якщо він не досяг 60-річного віку);

пенсійне посвідчення батька про інвалідність;

документ, що підтверджує родинний зв'язок з особою з інвалідністю (свідоцтво про народження);

акт про встановлення догляду, якщо нема спільного місця проживання або документи, що підтверджують спільне проживання (формуються у "Дії").

Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

Юрист підкреслив, що цих документів буде достатньо для виїзду за кордон. При цьому те, що чоловік заброньований ніяк не вплине на виїзд, адже основна підстава — це супровід особи з інвалідністю другої групи.

Варто додати, якщо особі не дозволять виїхати з України, вона повинна вимагати письмову відмову у праві на перетин кордону, що оформляється у вигляді рішення. Один примірник рішення про відмову у перетинанні державного кордону видається особі, яка підтверджує своїм підписом на кожному примірнику факт отримання такого рішення.

Рішення про відмову у перетині кордону може бути скасовано чи змінено начальником органу охорони державного кордону або скасовано та визнано нечинним у судовому порядку.

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