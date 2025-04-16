Виїзд чоловіків за кордон 2025 — які документи потрібні для супроводу осіб з інвалідністю

Супровід особи з інвалідністю за кордон — що потрібно знати
Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні діє заборона на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Водночас деякі підстави передбачені законом, дозволяють виїхати за межі країни. Зокрема такими є супровід особи з інвалідністю.
Які документи необхідно мати військовозобов'язаному чоловіку для супроводу особи з інвалідністю за кордон та які можуть бути нюанси, розповів юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.
Так, за порадою до правозахисника звернувся чоловік, який отримав бронювання на роботі та офіційно здійснює догляд за батьком з інвалідністю другої групи. Він поцікавився, які документи для виїзду з України йому можуть знадобитися та чи потрібно мати запрошення від закордонного медичного закладу.
Як пояснив Андрій Топчій, в оформленні запрошення до медичного закладу потреби немає, оскільки батько, який має другу групу інвалідності, має право перетинати кордон з будь-якою метою (відпочинок, зустріч з родичами, друзями й т.д.). Відповідно, його син, який здійснює догляд має право його супроводжувати.
Щоб перетнути кордон, необхідно підготувати наступний пакет документів:
- паспорти громадян України;
- закордонні паспорти;
- військово-облікові документи (військовозобов'язаного та батька, якщо він не досяг 60-річного віку);
- пенсійне посвідчення батька про інвалідність;
- документ, що підтверджує родинний зв'язок з особою з інвалідністю (свідоцтво про народження);
- акт про встановлення догляду, якщо нема спільного місця проживання або документи, що підтверджують спільне проживання (формуються у "Дії").
Юрист підкреслив, що цих документів буде достатньо для виїзду за кордон. При цьому те, що чоловік заброньований ніяк не вплине на виїзд, адже основна підстава — це супровід особи з інвалідністю другої групи.
Варто додати, якщо особі не дозволять виїхати з України, вона повинна вимагати письмову відмову у праві на перетин кордону, що оформляється у вигляді рішення. Один примірник рішення про відмову у перетинанні державного кордону видається особі, яка підтверджує своїм підписом на кожному примірнику факт отримання такого рішення.
Рішення про відмову у перетині кордону може бути скасовано чи змінено начальником органу охорони державного кордону або скасовано та визнано нечинним у судовому порядку.
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