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Кто из украинцев имеет право на отсрочку в январе 2025 — перечень

25 декабря 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — кому из мужчин предоставят отсрочку в январе
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны на военную службу. В то же время, законодательством предусмотрены категории лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. А поскольку власти регулярно вносят изменения в мобилизационный процесс, в частности, уточняя основания для отсрочки, важно регулярно отслеживать наличие обновлений.

Кто имеет право на отсрочку в январе 2025 года, информируем далее в нашем материале.

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Недавно Верховная Рада Украины приняла законопроект №12104, предусматривающий устранение правовой неопределенности относительно оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Теперь документ должен подписать президент, после чего он вступит в силу.

Кроме этого, был принят проект закона №11531, предусматривающий "обеспечение равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, имеющими право на отсрочку от призыва во время мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры". Закон также направлен на подпись президенту.

 

Категории мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации в январе 2025 года
Военнообязанные мужчины в территориальном центре. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

Категории мужчин, имеющих право на отсрочку от мобилизации в январе 2025 года

Отметим, что перечень категорий военнообязанных граждан, имеющих право оформить отсрочку, определен ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно данному документу, освобождение от военной службы в январе 2025 года могут получить лица, которые:

  • были забронированы предприятиями, учреждениями и организациями;
  • обладают инвалидностью I, II, III группы;
  • имеют на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (при наличии задолженности по уплате алиментов отсрочка недоступна);
  • самостоятельно воспитывают ребенка/детей до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести (родители-одиночки);
  • имеют несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
  • воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;
  • воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • опекают ребенка в возрасте до 18 лет, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки;
  • заботятся о больной жене (муже), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
  • являются опекунами лица, признанного судом недееспособным;
  • имеют супругу (мужа) с инвалидностью I либо II группы;
  • являются членами семьи второй ступени родства и осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой ступени и не более одного человека);
  • потеряли близкого родственника на войне (мужа, жену, сына, дочь, отца, мать, деда, бабушку, родных или полнородных или неполнородных братьев или сестер). Речь идет о пропавших без вести или о погибших во время боевых действий;
  • имеют близкого родственника, которому посмертно присвоено звание Герой Украины;
  • были освобождены из плена (могут быть призваны только с их согласия);
  • являются получателями профессионального, профессионального высшего и высшего образования и обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного ранее;
  • являются научными работниками, преподавателями заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с ученой степенью или ученым званием, преподавателями училищ и учителями, работающими на 0,75 ставки или более;
  • являются народными депутатами;
  • являются руководителями министерств или их заместителями;
  • являются судьями;
  • являются работниками государственных органов, занимающих руководящие должности или их заместителями;
  • являются государственными служащими, которые готовят выводы к проектам нормативно правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;
  • являются государственными служащими, непосредственно выполняющими функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров;
  • являются дипломатическими служащими;
  • являются работниками органов военного управления (органы управления).

Ранее мы писали, что нужно делать многодетному отцу, если ему отказали в отсрочке в Резерв+.

Напомним, мы рассказывали, что делать, если вас мобилизуют, несмотря на представленные документы на отсрочку.

Также мы информировали, как военнообязанному мужчине узнать, что его отсрочка действует.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные январь 2025 год

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