Мобілізація в Україні — хто може проходити військову службу за місцем проживання

Українські офіцери запасу на шикуванні. Фото: vntu.edu.ua

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації законодавством України була передбачена можливість проходити військову службу за місцем проживання. Однак новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, вніс суттєві зміни до цієї норми.

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Хто раніше мав право служити за місцем проживання

Попередня редакція ЗУ " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначала перелік категорій військовозобов'язаних, які можуть служити лише за місцем проживання. Вони були зазначені у ст. 23, яка стосувалася відстрочки від призову на військову службу.

Такі особи могли вступити до лав ЗСУ виключно за власною згодою. Якщо особа на момент мобілізації не належала до цих категорій, але з часом обставини змінилися, то вона могла подати заяву про переведення.

Отже, до громадян України, яки могли служити за місцем проживання, належали:

багатодітні батьки (троє та більше неповнолітніх дітей);

батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років;

жінки та чоловіки з дитиною до 18 років, у яких чоловік (дружина) проходить військову службу;

опікуни або прийомні батьки дітей-сиріт віком до 18 років;

опікуни або прийомні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

опікуни або прийомні батьки дітей з тяжкими захворюваннями;

батьки, опікуни або прийомні батьки з неповнолітньою дитиною І чи ІІ групи інвалідності;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);

ті, у кого дружина (чоловік) має інвалідність та/або один з батьків (батьків подружжя) має інвалідність І чи ІІ групи;

опікуни недієздатної особи з інвалідністю, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи, особою з інвалідністю II групи або за особою, яка потребує постійного догляду.

Українські військовослужбовці на церемонії нагородження. Фото: president.gov.ua

Що змінилося з новим законом про мобілізацію

У ст. 23 вищезгаданого закону з'явилося уточнення щодо військовозобов'язаних із правом на відстрочку. Зокрема до списку додали:

осіб, які мають дружину (чоловіка) з осіб з інвалідністю III групи внаслідок онкозахворювання, відсутності кінцівки, кисті руки, стопи, одного з парних органів, внаслідок психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

членів сім'ї другого ступеня спорідненості людини з інвалідністю І або ІІ групи, які зайняті постійним доглядом (за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідненості). Норма також поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення, якщо немає першої та другої.

Ці категорії на додаток до вищевказаних, а також особи з інвалідністю на період воєнного стану можуть укласти контракт із ЗСУ.

Проте, більше немає формулювання "тільки за місцем проживання". У Міноборони України уточнили, що віднині місце проходження військової служби таких громадян може не збігатися з місцем їх проживання, як це передбачалося попередньою редакцією ст. 23.

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