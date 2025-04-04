Військовий облік за кордоном 2025 — хто з українців повинен стати обов'язково

Українці в паспортному столі у Варшаві. Фото: Sergei GAPON/AFP

Останні зміни в законодавстві України стосовно військового обліку вплинули на всіх військовозобов'язаних чоловіків, зокрема й тих, хто перебуває за кордоном. Так, було запроваджено автоматичну реєстрацію через електронні системи, а також нові правила для різних вікових груп.

Які нюанси враховувати українцям, що виїхали з країни та хто повинен обов'язково стати на військовий облік, розповів юрист Михайло Лобунько в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Хто повинен стати на військовий облік за кордоном

За словами правознавця, з-за кордону на військовий облік повинні стати усі громадяни України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, які взаємодіють із державними органами за кордоном, зокрема через оформлення документів. Винятком є українські чоловіки, які до того вже були виключені з обліку.

Військовий облік за кордоном. Колаж: Новини.LIVE

Як відбувається постановка на військовий облік за кордоном

За словами Михайла Лобунька, процес залежить від вікової категорії та дій, які особи вчиняють за кордоном, наприклад, подання документів на паспорт у закордонних представництвах України. Наразі реєстрація може відбуватися автоматично через електронні системи "Оберіг" і "Трембіта", які інтегрують дані між державними органами, зокрема Державною міграційною службою та Міністерством оборони.

Так, юнаки віком від 16 до 25 років автоматично вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, осіб призовного віку та резервістів (ЄДРППР). Проходити медкомісію цій віковій групі не потрібно.

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які подавали заявки на паспорти до 24 квітня 2024 року, автоматично реєструються через систему "Оберіг". Їхні дані, включно з інформацією про місце проживання та громадянство, передаються до ТЦК для оформлення електронного військового документа.

Особи з серйозними захворюваннями чи інвалідністю можуть бути звільнені від проходження медичного огляду за умови надання відповідних документів.

Раніше ми писали, як українцям отримати бронювання за кордоном.

Нагадаємо, також ми повідомляли, чи загрожує штраф за військово-обліковий документ старого зразка.