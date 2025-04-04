Военный учет за границей 2025 — кто из украинцев должен стать обязательно

Украинцы в паспортном столе в Варшаве. Фото: Sergei GAPON/AFP

Последние изменения в законодательстве Украины относительно военного учета повлияли на всех военнообязанных мужчин, в том числе и тех, кто находится за рубежом. Так, была введена автоматическая регистрация через электронные системы, а также новые правила для разных возрастных групп.

Какие нюансы учитывать украинцам, выехавшим из страны и кто должен обязательно стать на военный учет, рассказал юрист Михаил Лобунько в комментарии РБК-Украина.

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Кто должен стать на военный учет за границей

По словам правоведа, из-за границы на военный учет должны стать все граждане Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, которые взаимодействуют с государственными органами за рубежом, в частности через оформление документов. Исключением являются украинские мужчины, которые до того уже были исключены из учета.

Военный учет за рубежом. Коллаж: Новини.LIVE

Как происходит постановка на военный учет за границей

По словам Михаила Лобунько, процесс зависит от возрастной категории и действий, которые лица совершают за рубежом, например, подача документов на паспорт в зарубежных представительствах Украины. Сейчас регистрация может происходить автоматически через электронные системы "Оберіг" и "Трембіта", которые интегрируют данные между государственными органами, в частности Государственной миграционной службой и Министерством обороны.

Так, юноши в возрасте от 16 до 25 лет автоматически вносятся в Единый государственный реестр призывников, лиц призывного возраста и резервистов (ЕГРППР). Проходить медкомиссию этой возрастной группе не нужно.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые подавали заявки на паспорта до 24 апреля 2024 года, автоматически регистрируются через систему "Оберіг". Их данные, включая информацию о месте жительства и гражданстве, передаются в ТЦК для оформления электронного военного документа.

Лица с серьезными заболеваниями или инвалидностью могут быть освобождены от прохождения медицинского осмотра при условии предоставления соответствующих документов.

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