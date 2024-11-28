Мобилизация в Украине 2024 — кому из мужчин предоставят отсрочку в декабре

Кто из украинцев сможет оформить отсрочку в декабре 2024 — список
Третий год в Украине идет полномасштабная война, которую начала россия. Чтобы защитить государство от российских оккупантов, на военную службу призывают добровольцев и военнообязанных мужчин. Но даже в особый период граждане имеют право оформить отсрочку от мобилизации при условии наличия соответствующих оснований.
Кто имеет право на отсрочку в декабре 2024 года, информируем далее в нашем материале.
Список категорий, которые могут быть освобождены от мобилизации в декабре 2024 года
Как известно, категории военнообязанных граждан, имеющих право оформить отсрочку, определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с данным документом освобождение от военной службы получат:
- забронированные предприятиями, учреждениями и организациями;
- лица с инвалидностью;
- лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;
- родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
- лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
- лица, воспитывающие ребенка с тяжелым заболеванием;
- лица, воспитывающие ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- лица, заботящиеся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
- лица, являющиеся опекунами лица, признанного судом недееспособным;
- лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
- члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
- люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
- члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
- военнообязанные, освобожденные из плена (могут быть призваны только с их согласия);
- получатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного;
- научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или более;
- народные депутаты;
- руководители министерств и их заместители;
- судьи;
- работники государственных органов, занимающие руководящие должности и их заместители;
- государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;
- государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров;
- дипломатические служащие;
- работники органов военного управления (органы управления).
Следует отметить, что перечисленный выше перечень не является полным и не охватывает всех жизненных ситуаций и возможных обстоятельств. Каждый частный случай уникален и требует тщательного анализа на соответствие.
Заметим, власти регулярно вносят изменения в мобилизационный процесс, в частности, уточняя критерии для получения отсрочки. Поэтому важно постоянно отслеживать обновление нормативно правовых актов, чтобы быть в курсе актуальных правок и оснований для освобождения от призыва.
Ранее мы писали, как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника.
Напомним, мы рассказывали, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку.
Также мы информировали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".
Читайте Новини.LIVE!