Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Кто из украинцев сможет оформить отсрочку в декабре 2024 — список arrow

Кто из украинцев сможет оформить отсрочку в декабре 2024 — список

28 ноября 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кому из мужчин предоставят отсрочку в декабре
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Третий год в Украине идет полномасштабная война, которую начала россия. Чтобы защитить государство от российских оккупантов, на военную службу призывают добровольцев и военнообязанных мужчин. Но даже в особый период граждане имеют право оформить отсрочку от мобилизации при условии наличия соответствующих оснований.

Кто имеет право на отсрочку в декабре 2024 года, информируем далее в нашем материале.

Читайте также:

Список категорий, которые могут быть освобождены от мобилизации в декабре 2024 года

Как известно, категории военнообязанных граждан, имеющих право оформить отсрочку, определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с данным документом освобождение от военной службы получат:

  • забронированные предприятиями, учреждениями и организациями;
  • лица с инвалидностью;
  • лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;
  • родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;
  • лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;
  • лица, воспитывающие ребенка с тяжелым заболеванием;
  • лица, воспитывающие ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • лица, заботящиеся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;
  • лица, являющиеся опекунами лица, признанного судом недееспособным;
  • лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;
  • члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);
  • люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
  • члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;
  • военнообязанные, освобожденные из плена (могут быть призваны только с их согласия);
  • получатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного;
  • научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или более;
  • народные депутаты;
  • руководители министерств и их заместители;
  • судьи;
  • работники государственных органов, занимающие руководящие должности и их заместители;
  • государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;
  • государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров;
  • дипломатические служащие;
  • работники органов военного управления (органы управления).

 

Список категорий, которые могут быть освобождены от мобилизации в декабре 2024 года
Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: google.com

Следует отметить, что перечисленный выше перечень не является полным и не охватывает всех жизненных ситуаций и возможных обстоятельств. Каждый частный случай уникален и требует тщательного анализа на соответствие.

Заметим, власти регулярно вносят изменения в мобилизационный процесс, в частности, уточняя критерии для получения отсрочки. Поэтому важно постоянно отслеживать обновление нормативно правовых актов, чтобы быть в курсе актуальных правок и оснований для освобождения от призыва.

Ранее мы писали, как воспользоваться отсрочкой из-за гибели военного родственника.

Напомним, мы рассказывали, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку.

Также мы информировали, что делать военнообязанным, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".

декабрь мобилизация документы отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:30 Кто из украинцев сможет оформить отсрочку в декабре 2024 — список

01:32 Пытался "договориться" с копом — в Ровенской судили уклониста

01:30 В Конотопе мобилизуют всех коммунальщиков — мэр города в отчаянии

00:30 В ТЦК требуют справку о составе семьи — юрист указал нюанс

00:28 В столице слышны взрывы — в КОВА объяснили, в чем причина

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

00:01 Шахтер с рекордом Ризныка проиграл ПСВ, пропустив в конце игры

27 ноября 2024

23:52 Байден не успеет передать Украине остаток обещанного оружия — WSJ

23:34 ССО "поздравили" десант РФ с праздником взяв их в плен — відео

23:30 Тренер Виктории предостерег всех от недооценки киевского Динамо

02:30 Кто из украинцев сможет оформить отсрочку в декабре 2024 — список

01:32 Пытался "договориться" с копом — в Ровенской судили уклониста

01:30 В Конотопе мобилизуют всех коммунальщиков — мэр города в отчаянии

00:30 В ТЦК требуют справку о составе семьи — юрист указал нюанс

00:28 В столице слышны взрывы — в КОВА объяснили, в чем причина

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

00:01 Шахтер с рекордом Ризныка проиграл ПСВ, пропустив в конце игры

27 ноября 2024

23:52 Байден не успеет передать Украине остаток обещанного оружия — WSJ

23:34 ССО "поздравили" десант РФ с праздником взяв их в плен — відео

23:30 Тренер Виктории предостерег всех от недооценки киевского Динамо

23:03 Переправляли за границу за 10 тыс. дол. — как суд наказал злодеев

Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
Text

17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

Text

17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Text

11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году