Мобилизация в Украине 2024 — кому из мужчин предоставят отсрочку в декабре

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Третий год в Украине идет полномасштабная война, которую начала россия. Чтобы защитить государство от российских оккупантов, на военную службу призывают добровольцев и военнообязанных мужчин. Но даже в особый период граждане имеют право оформить отсрочку от мобилизации при условии наличия соответствующих оснований.

Кто имеет право на отсрочку в декабре 2024 года, информируем далее в нашем материале.

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Список категорий, которые могут быть освобождены от мобилизации в декабре 2024 года

Как известно, категории военнообязанных граждан, имеющих право оформить отсрочку, определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В соответствии с данным документом освобождение от военной службы получат:

забронированные предприятиями, учреждениями и организациями;

лица с инвалидностью;

лица, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;

родители-одиночки, воспитывающие ребенка/детей до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка и мужа (жену), проходящих военную службу;

лица, воспитывающие ребенка с тяжелым заболеванием;

лица, воспитывающие ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенный родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

лица, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, заботящиеся о больной жене (супруге), ребенке или одном из родителей или родителей супругов, нуждающихся в постоянном уходе за заключением медкомиссии;

лица, являющиеся опекунами лица, признанного судом недееспособным;

лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью I или II группы;

члены семьи второй степени родства, осуществляющие постоянный уход за лицом с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой степени и не более одного человека);

люди, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные (полнородные или неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

военнообязанные, освобожденные из плена (могут быть призваны только с их согласия);

получатели профессионального, профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше полученного;

научные работники, преподаватели учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений с научной степенью или ученым званием, преподаватели училищ и учителя, работающие на 0,75 ставки или более;

народные депутаты;

руководители министерств и их заместители;

судьи;

работники государственных органов, занимающие руководящие должности и их заместители;

государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно правовых актов;

государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров;

дипломатические служащие;

работники органов военного управления (органы управления).

Оформление отсрочки в ТЦК. Фото: google.com

Следует отметить, что перечисленный выше перечень не является полным и не охватывает всех жизненных ситуаций и возможных обстоятельств. Каждый частный случай уникален и требует тщательного анализа на соответствие.

Заметим, власти регулярно вносят изменения в мобилизационный процесс, в частности, уточняя критерии для получения отсрочки. Поэтому важно постоянно отслеживать обновление нормативно правовых актов, чтобы быть в курсе актуальных правок и оснований для освобождения от призыва.

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