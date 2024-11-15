Виїзд чоловіків з України — кому зі студентів дозволять перетнути кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації для чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд з України. Проте, деяким категоріям за наявності необхідних документів все ж можна перетинати кордон. Така можливість є й у студентів.

Хто саме зі студентів-чоловіків може виїжджати за кордон та за яких умов, повідомив Урядовий портал.

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Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2024 року № 366 "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України", чоловіки-студенти мають право на виїзд за кордон для стажування у межах програм академічної мобільності.

Для цього необхідно відповідати наступним критеріям:

мати вік від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності на один семестр;

навчатися на денній формі;

здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.

Їм потрібно зібрати необхідні документи, зокрема:

е-квиток студента;

засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-обліковий документ;

довідку від закладу освіти про направлення за кордон на навчання.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Крім них, виїжджати за кордон можуть:

курсанти-моряки (за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК);

студенти та курсанти, які мають пройти практичну льотну підготовку за кордоном (за наявності довідки від закладу освіти та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК).

Раніше ми писали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли чоловікам із дозволом можуть заборонити виїзд з України.

Також ми інформували, які є вимоги щодо виїзду за кордон заброньованих чоловіків.