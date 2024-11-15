Виїзд чоловіків з України — кому зі студентів дозволять перетнути кордон

Хто зі студентів-чоловіків може виїхати з України та за яких умов
Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації для чоловіків віком від 18 до 60 років діє заборона на виїзд з України. Проте, деяким категоріям за наявності необхідних документів все ж можна перетинати кордон. Така можливість є й у студентів.
Хто саме зі студентів-чоловіків може виїжджати за кордон та за яких умов, повідомив Урядовий портал.
Хто може виїхати за кордон зі студентів
Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2024 року № 366 "Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України", чоловіки-студенти мають право на виїзд за кордон для стажування у межах програм академічної мобільності.
Для цього необхідно відповідати наступним критеріям:
- мати вік від 18 до 22 років;
- не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;
- стати учасником академічної мобільності на один семестр;
- навчатися на денній формі;
- здобувати ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування.
Їм потрібно зібрати необхідні документи, зокрема:
- е-квиток студента;
- засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;
- військово-обліковий документ;
- довідку від закладу освіти про направлення за кордон на навчання.
Крім них, виїжджати за кордон можуть:
- курсанти-моряки (за наявності посвідчення особи моряка, довідки від закладу освіти щодо направлення курсанта для проходження практичної підготовки на судні під українським або іноземним прапором, військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК);
- студенти та курсанти, які мають пройти практичну льотну підготовку за кордоном (за наявності довідки від закладу освіти та військово-облікового документа з необхідними відмітками ТЦК).
Раніше ми писали, хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 листопада 2024 року.
Нагадаємо, ми повідомляли, коли чоловікам із дозволом можуть заборонити виїзд з України.
Також ми інформували, які є вимоги щодо виїзду за кордон заброньованих чоловіків.
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