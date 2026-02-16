Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Хвороба щитоподібної залози — коли звільнять із ЗСУ

Хвороба щитоподібної залози — коли звільнять із ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 12:20
Звільнення з армії через хворобу щитоподібної залози - деталі
У військовому госпіталі. Фото: "Під прицілом"

Військовослужбовець може потрапити на стаціонарне лікування через погодження рапорту командиром військової частини. Деякі хвороби, як гіпотиреоз у важкій формі, дозволить взагалі звільнитися з лав ЗСУ.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Лікування у ЗСУ

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може військовослужбовець, у якого діагностували гіпотиреоз, захворювання щитоподібної залози, потрапити на стаціонарне лікування.

Крім того, громадянин задав юристам питання, чи може такий військовослужбовець бути визнаний непридатним до військової служби, після чого його звільнять з армії.

"Питання щодо направлення на стаціонарне обстеження чи лікування військовослужбовця, так само, як і направлення на ВЛК, вирішується начальником медичної частини за погодженням із командиром частини", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Коли через гіпотиреоз можуть звільнити

Щодо можливості звільнення з лав Збройних сил України через гіпотиреоз, то тут, підкреслив юрист, усе залежить від тяжкості захворювання.

"Згідно Додатку 2 до статті 13 РХ Наказу МОУ №402 військовослужбовці, як і військовозобов'язані, визнаються непридатними до проходження ВС за умови наявності тяжкої форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні 125 мкг на добу та більше", — наголосив Айвазян.

У іншому випадку військовослужбовець може бути переведений у тилову частину чи територіальний центр комплектування, якщо він служив у бойовому підрозділі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які хвороби суглобів звільняють від мобілізації до Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, які хвороби ендокринної системи надають право на відстрочку від мобілізації.

ЗСУ звільнення лікування військовослужбовці військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації