Звільнення з армії через хворобу щитоподібної залози - деталі

Військовослужбовець може потрапити на стаціонарне лікування через погодження рапорту командиром військової частини. Деякі хвороби, як гіпотиреоз у важкій формі, дозволить взагалі звільнитися з лав ЗСУ.

Лікування у ЗСУ

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може військовослужбовець, у якого діагностували гіпотиреоз, захворювання щитоподібної залози, потрапити на стаціонарне лікування.

Крім того, громадянин задав юристам питання, чи може такий військовослужбовець бути визнаний непридатним до військової служби, після чого його звільнять з армії.

"Питання щодо направлення на стаціонарне обстеження чи лікування військовослужбовця, так само, як і направлення на ВЛК, вирішується начальником медичної частини за погодженням із командиром частини", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Коли через гіпотиреоз можуть звільнити

Щодо можливості звільнення з лав Збройних сил України через гіпотиреоз, то тут, підкреслив юрист, усе залежить від тяжкості захворювання.

"Згідно Додатку 2 до статті 13 РХ Наказу МОУ №402 військовослужбовці, як і військовозобов'язані, визнаються непридатними до проходження ВС за умови наявності тяжкої форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні 125 мкг на добу та більше", — наголосив Айвазян.

У іншому випадку військовослужбовець може бути переведений у тилову частину чи територіальний центр комплектування, якщо він служив у бойовому підрозділі.

