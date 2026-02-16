Увольнение из армии из-за болезни щитовидной железы - детали

В военном госпитале. Фото: "Під прицілом"

Военнослужащий может попасть на стационарное лечение через согласование рапорта командиром воинской части. Некоторые болезни, как гипотиреоз в тяжелой форме, позволит вообще уволиться из рядов ВСУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Лечение в ВСУ

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли военнослужащий, у которого диагностировали гипотиреоз, заболевание щитовидной железы, попасть на стационарное лечение.

Кроме того, гражданин задал юристам вопрос, может ли такой военнослужащий быть признан непригодным к военной службе, после чего его уволят из армии.

"Вопрос о направлении на стационарное обследование или лечение военнослужащего, так же, как и направление на ВВК, решается начальником медицинской части по согласованию с командиром части", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Когда из-за гипотиреоза могут уволить

Что касается возможности увольнения из рядов Вооруженных сил Украины из-за гипотиреоза, то здесь, подчеркнул юрист, все зависит от тяжести заболевания.

"Согласно Приложению 2 к статье 13 РХ Приказа МОУ №402 военнослужащие, как и военнообязанные, признаются непригодными к прохождению ВС при наличии тяжелой формы гипотиреоза, требующих назначения в составе заместительной терапии тиреоидных гормонов в дозировке 125 мкг в сутки и более", — отметил Айвазян.

В противном случае военнослужащий может быть переведен в тыловую часть или территориальный центр комплектования, если он служил в боевом подразделении.

Напомним, мы ранее писали о том, какие болезни суставов освобождают от мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Добавим, мы сообщали о том, какие болезни эндокринной системы дают право на отсрочку от мобилизации.