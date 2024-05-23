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Киевский военком объяснил, в каком случае мужчинам нужно обновлять данные именно в ТЦК

23 мая 2024 17:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Когда мужчины должны обновить учетные данные в ТЦК
Очередь мужчин возле ТЦК. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему мужчинам призывного возраста нужно обновить свои учетные данные в течение 60 дней.

В каком случае нужно идти именно в военкомат, рассказал заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин в комментарии для hromadske.

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Обновление данных в ТЦК

Если мужчине в возрасте 18-60 лет нужно обновить только место жительства, номер телефона, электронную почту или, скажем, фамилию, — можно просто актуализировать информацию о себе через приложение в телефоне.

В ТЦК же следует идти, когда требуется личное присутствие человека: для написания заявления, получения направления на прохождение ВВК, когда дело касается бронирования или изменения статуса военнообязанного.

"Обычно миновать ТЦК пытаются те, кто не имеет бронирования и не может рассчитывать на отсрочку от мобилизации", — поделился представитель столичного военкомата.

В то же время обновить свои данные с 18 мая можно в ЦНАПах — там дежурит представитель ТЦК и консультирует по поводу военного учета и другим вопросам, находящимся в его компетенции.

В случае если запрос выходит за пределы полномочий центра админуслуг, мужчину все же отправят в ТЦК. По мнению военкома, сотрудничество с ЦНАПами будет расширяться и они смогут взять на себя часть функций.

Ранее офицер полка "Азов", участник обороны "Азовстали", Владислав Дутчак объяснил катастрофические последствия уклонения мужчин от службы.

А юрист Антон Ревенко рассказал, что мужчинам, которые не обновят свои данные в ТЦК или сделают это несвоевременно, — грозит штраф. Также им придется уплатить исполнительный сбор.

военный призыв
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
мужчины

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