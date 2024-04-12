Клименко заявил, что в базах МВД есть данные о сотнях тысяч возможных уклонистов

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: РБК-Украина

В базах данных полиции зарегистрированы сотни тысяч человек, которые, по словам ТЦК, могут быть уклонистами. Он заявил, что полиция вместе с работниками ТЦК работает на блокпостах.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу, 12 апреля.

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"Полиция с работниками ТЦК может работать на улице — но повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. У полиции есть соответствующие базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу этих людей могут проверить работники ТЦК", — заявил глава МВД.

Он также добавил, что полиция ищет уклоняющихся от мобилизации лиц, уже получивших повестку, и действует исключительно по письменным обращениям от ТЦК. Клименко подчеркнул, что административные протоколы по этим лицам выписывают только работники ТЦК.

Напомним, что Зеленский высказался о законе о мобилизации и усилении контроля над уклонистами.

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