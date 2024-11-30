Мобилизация в Украине в декабре 2024 года — кого могут призвать в первую очередь

Украинские военнослужащие в Ахтырке Сумской области. Фото: savelife.in.ua

В Украине продолжается полномасштабная война из-за страны-агрессорски россии. Военнообязанных мужчин продолжают мобилизовывать в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов. В то же время есть категории граждан, в которых украинская армия нуждается больше всего.

Кого будут мобилизовать на военную службу в декабре 2024 года в первую очередь, рассказываем далее в материале.

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Как известно, Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву № 16/2/1/21409 от 19.09.2024 года, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Кроме того, в настоящее время призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в Украине под запретом.

Таким образом, прежде всего в армию будут набирать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Их ВВК должна признать пригодными по состоянию здоровья и выдать соответствующий документ.

Резервисты на военном собрании. Фото: tvijromaniv.in.ua

По-прежнему военное руководство страны отмечает, что армия нуждается в мотивированных гражданах и людях с боевым опытом. Также ВСУ нужны специалисты из разных сфер: водители, IT-специалисты, связисты и т.д.

Украинцам напоминают, что мобилизационные процессы осуществляются не только для боевых действий на фронте, а также для выполнения разнообразных задач, в частности, у войск есть потребность в профессионалах разных специальностей.

Добровольно принять решение о вступлении на военную службу (службу по контракту) могут:

женщины в возрасте до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья;

призывники в возрасте от 18 до 25, ранее не проходившие срочную службу;

люди с инвалидностью;

лица, получившие отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

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