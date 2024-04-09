Кого в Украине могут не мобилизовать

Кого могут освободить от службы — итоги рассмотрения законопроекта о мобилизации
Парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке подготовил финальный вариант закопроекта о мобилизации в Украине. В документе, в частности, отмечается, что две категории граждан могут быть освобождены от службы в армии.
Текстом с окончательными правками к закопроекту поделился в своем Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.
Кого и при каких обстоятельствах не мобилизуют
Если законопроект будет принят во время голосования во втором чтении — вероятно в четверг, 11 апреля, — то право не служить в ВСУ будут иметь граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью, в частности:
- члены семьи первой степени родства (не более одного) с человеком с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним;
- члены семьи второй степени родства с таким лицом (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их физической несостоятельности, что подтверждается заключением ЛКК).
Подчеркиваем: законопроект может изменяться! Предложенные Комитетом по вопросам нацбезопасности правки парламентарии могут частично или полностью отклонить при рассмотрении в сессионном зале.
Напомним, 9 апреля профильный комитет ВРУ завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации.
Ранее мы сообщали, что из законопроекта о мобилизации убрали важный пункт.
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