Мобілізація в Україні — кого з чоловіків забирають до ЗСУ в штурмовики

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 22 ОМБр/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала росія. Військовозобов'язаних громадян продовжують призивати на військову службу. Проте, у деяких категорій чоловіків шанс потрапити до штурмових бригад набагато вищий.

Кого найчастіше відправляють у штурмовики та чому, розповів начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало в інтерв'ю "Суспільному".

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Так, за словами представника ТЦК, розподіл мобілізованих відбувається відповідно до вікових категорій та фізичної підготовленості.

Таким чином найчастіше до штурмових підрозділів потрапляють мобілізовані громадяни до 45 років. Адже саме ця категорія зазвичай має кращу фізичну підготовку, витривалість та стійкість до важких та інтенсивних навантажень, необхідних для виконання бойових завдань.

Водночас люди старші за 45 років, як правило, направляються до підрозділів забезпечення, артилерії, у інженерні війська або до інших структур Сил оборони, таких як прикордонники, Нацгвардія чи Державна служба спеціального транспорту.

Монукало додав, що такий розподіл дозволяє максимально ефективно використовувати людський ресурс. Проте, якщо на певній ділянці фронту виникає нестача фахівців, пріоритет у розподілі може змінюватися.

Раніше ми писали, хто і як приймає людей на контрактанту службу до ЗСУ.

Нагадаємо, ми повідомляли, кого можуть мобілізувати до досягнення 25 років.

Також ми інформували, чи може військовослужбовець в Україні паралельно працювати викладачем.