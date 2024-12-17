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Кого чаще всего отправляют в штурмовики — в ТЦК ответили

17 декабря 2024 02:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — кого из мужчин забирают в ВСУ в штурмовики
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 22 ОМБр/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Военнообязанных граждан продолжают призывать на военную службу. Тем не менее у некоторых категорий мужчин шанс попасть в штурмовые бригады намного выше.

Кого чаще всего отправляют в штурмовики и почему, рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному".

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Так, по словам представителя ТЦК, распределение мобилизованных происходит в соответствии с возрастными категориями и физической подготовленностью.

Таким образом, чаще всего в штурмовые подразделения попадают мобилизованные граждане до 45 лет. Ведь именно эта категория обычно имеет лучшую физическую подготовку, выносливость и устойчивость к тяжелым и интенсивным нагрузкам, необходимым для выполнения боевых задач.

В то же время люди старше 45 лет, как правило, направляются в подразделения обеспечения, артиллерии, в инженерные войска или в другие структуры Сил обороны, такие как пограничники, Нацгвардия или Государственная служба специального транспорта.

Монукало добавил, что такое распределение позволяет максимально эффективно использовать человеческий ресурс. Однако если на определенном участке фронта возникает нехватка специалистов, приоритет в распределении может изменяться.

 

Ранее мы писали, кто и как принимает людей на контрактную службу в ВСУ.

Напомним, мы сообщали, кого могут мобилизовать до 25 лет.

Также мы информировали, может ли военнослужащий в Украине параллельно работать преподавателем.

ВСУ мобилизация ТЦК и СП военнообязанные штурмовая бригада

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