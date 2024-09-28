Мобилизация в октябре 2024 — кого из украинцев не имеют права призвать без согласия

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, законодательством определены категории граждан, которых запрещено принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.

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Кого могут взять на службу по собственному желанию

К гражданам, не подлежащим призыву без добровольного согласия, относятся:

лица до 25 лет;

лица в возрасте 50+ (в случае если их военно-учетная специальность не является дефицитной);

лица, призывного возраста, имеющие право на отсрочку;

лица с инвалидностью;

лица, находившиеся во вражеском плену и вернувшиеся в Украину в рамках обменов.

Также подписать контракт могут женщины. Преимущество будут иметь украинки, имеющие специальность, родственную военной.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЧОТЦК и СП/Facebook

Как заключить контракт с ВСУ

Для заключения контракта можно воспользоваться рекрутинговыми центрами или прибыть в ТЦК и СП по месту регистрации.

Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу на такой основе являются:

пригодность к военной службе по медицинским показателям;

физическая подготовка и психологическая стойкость кандидата;

образование не ниже полного среднего;

возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;

— до 60 лет; отсутствие судимостей.

Какие документы необходимы:

паспорт;

идентификационный код;

служебная характеристика;

медицинская справка о состоянии здоровья;

военный билет (для военнообязанных);

копии документов об образовании и трудовой деятельности;

копии документов о рождении и семейном положении;

письменное согласие на проведение специальной проверки;

автобиография в рукописном и напечатанном экземплярах;

справка о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания.

Ранее мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации с 1 октября 2024 года.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.

Также мы информировали, когда ТЦК и СП могут отказать военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации.