Мобилизация в октябре 2024 — кого из украинцев не имеют права призвать без согласия

Кого не имеют права мобилизовать в ряды ВСУ без согласия — полный перечень
Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, законодательством определены категории граждан, которых запрещено принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.
Кто может присоединиться к рядам ВСУ исключительно добровольно, информируем далее в материале.
Кого могут взять на службу по собственному желанию
К гражданам, не подлежащим призыву без добровольного согласия, относятся:
- лица до 25 лет;
- лица в возрасте 50+ (в случае если их военно-учетная специальность не является дефицитной);
- лица, призывного возраста, имеющие право на отсрочку;
- лица с инвалидностью;
- лица, находившиеся во вражеском плену и вернувшиеся в Украину в рамках обменов.
Также подписать контракт могут женщины. Преимущество будут иметь украинки, имеющие специальность, родственную военной.
Как заключить контракт с ВСУ
Для заключения контракта можно воспользоваться рекрутинговыми центрами или прибыть в ТЦК и СП по месту регистрации.
Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу на такой основе являются:
- пригодность к военной службе по медицинским показателям;
- физическая подготовка и психологическая стойкость кандидата;
- образование не ниже полного среднего;
- возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;
- отсутствие судимостей.
Какие документы необходимы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- служебная характеристика;
- медицинская справка о состоянии здоровья;
- военный билет (для военнообязанных);
- копии документов об образовании и трудовой деятельности;
- копии документов о рождении и семейном положении;
- письменное согласие на проведение специальной проверки;
- автобиография в рукописном и напечатанном экземплярах;
- справка о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания.
Ранее мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации с 1 октября 2024 года.
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