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Кого не имеют права мобилизовать в ряды ВСУ без согласия — полный перечень

28 сентября 2024 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в октябре 2024 — кого из украинцев не имеют права призвать без согласия
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, законодательством определены категории граждан, которых запрещено принудительно призывать на военную службу без их согласия. Они могут вступить в армию только по собственному желанию и контракту.

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Кто может присоединиться к рядам ВСУ исключительно добровольно, информируем далее в материале.

Кого могут взять на службу по собственному желанию

К гражданам, не подлежащим призыву без добровольного согласия, относятся:

  • лица до 25 лет;
  • лица в возрасте 50+ (в случае если их военно-учетная специальность не является дефицитной);
  • лица, призывного возраста, имеющие право на отсрочку;
  • лица с инвалидностью;
  • лица, находившиеся во вражеском плену и вернувшиеся в Украину в рамках обменов.

Также подписать контракт могут женщины. Преимущество будут иметь украинки, имеющие специальность, родственную военной.

 

Кого могут взять на службу по собственному желанию
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЧОТЦК и СП/Facebook

Как заключить контракт с ВСУ

Для заключения контракта можно воспользоваться рекрутинговыми центрами или прибыть в ТЦК и СП по месту регистрации.

Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу на такой основе являются:

  • пригодность к военной службе по медицинским показателям;
  • физическая подготовка и психологическая стойкость кандидата;
  • образование не ниже полного среднего;
  • возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;
  • отсутствие судимостей.

Какие документы необходимы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • служебная характеристика;
  • медицинская справка о состоянии здоровья;
  • военный билет (для военнообязанных);
  • копии документов об образовании и трудовой деятельности;
  • копии документов о рождении и семейном положении;
  • письменное согласие на проведение специальной проверки;
  • автобиография в рукописном и напечатанном экземплярах;
  • справка о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания.

Ранее мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации с 1 октября 2024 года.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.

Также мы информировали, когда ТЦК и СП могут отказать военнообязанному в предоставлении отсрочки от мобилизации.

закон ВСУ мобилизация ТЦК и СП военная служба

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