Мобилизация в Украине 2024 — кого не имеют право призывать без согласия

Военнообязанный в ТЦК и СП с документами. Фото: armyinform.com.ua

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. На военную службу призывают военнообязанных мужчин. В то же время законодательством предусмотрены определенные категории граждан, которые могут присоединиться к рядам ВСУ исключительно добровольно, по собственному согласию.

Кто именно может быть мобилизован только по своему желанию, читайте далее в нашем материале.

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Так, следует отметить, что эти категории лиц определены в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Фото: armyinform.com.ua

К лицам, не подлежащим призыву, без добровольного согласия относятся:

граждане призывного возраста, имеющие право на отсрочку;

женщины, стоящие на военном учете;

граждане до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со ст. 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу;

лица с инвалидностью (может ли такой гражданин проходить военную службу и на каких должностях определяет военно-врачебная комиссия);

граждане, находившиеся во враждебном плену и вернувшиеся в Украину в рамках обменов.

Также добровольно присоединиться к рядам Вооруженных сил имеют право женщины до 60 лет, признанные ВВК здоровыми. Они могут заключить контракт. Преимущество будут иметь женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности.

Ранее мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, который недавно перенес хирургическую операцию и нуждается в реабилитации.

Напомним, мы писали, кого будут призывать в ВСУ с июля 2024 года в первую очередь.

Также мы информировали, кто потеряет отсрочку от мобилизации с июля 2024 года.