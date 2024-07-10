Мобилизация в Украине 2024 — кого не имеют право призывать без согласия

Кого не могут мобилизовать в ряды ВСУ без собственного согласия — полный перечень
В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. На военную службу призывают военнообязанных мужчин. В то же время законодательством предусмотрены определенные категории граждан, которые могут присоединиться к рядам ВСУ исключительно добровольно, по собственному согласию.
Кто именно может быть мобилизован только по своему желанию, читайте далее в нашем материале.
Так, следует отметить, что эти категории лиц определены в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
К лицам, не подлежащим призыву, без добровольного согласия относятся:
- граждане призывного возраста, имеющие право на отсрочку;
- женщины, стоящие на военном учете;
- граждане до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со ст. 10-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу;
- лица с инвалидностью (может ли такой гражданин проходить военную службу и на каких должностях определяет военно-врачебная комиссия);
- граждане, находившиеся во враждебном плену и вернувшиеся в Украину в рамках обменов.
Также добровольно присоединиться к рядам Вооруженных сил имеют право женщины до 60 лет, признанные ВВК здоровыми. Они могут заключить контракт. Преимущество будут иметь женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности.
Ранее мы сообщали, может ли получить отсрочку мужчина, который недавно перенес хирургическую операцию и нуждается в реабилитации.
Напомним, мы писали, кого будут призывать в ВСУ с июля 2024 года в первую очередь.
Также мы информировали, кто потеряет отсрочку от мобилизации с июля 2024 года.
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