Мобилизация в Украине в декабре 2024 — кого точно не призовут в ВСУ

Кого точно не мобилизуют в ВСУ в декабре 2024 — полный перечень
В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. В этот период обязательному призыву подлежат военнообязанные мужчины. Однако законом предусмотрены исключения, есть категории граждан, которых забрать на военную службу не имеют права.
Кого точно не будут мобилизовать в ВСУ в декабре 2024 года, разбираемся далее в материале.
Так, нормы по призыву, предоставлению отсрочки, бронированию или освобождению от военной службы содержатся в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Согласно данному закону, мобилизации не подлежат ни при каких условиях граждане:
- состоящие на военном учете призывников;
- старше 60 лет;
- которые признаны непригодными к службе из-за состояния здоровья (по решению военно-врачебной комиссии);
- имеющие инвалидность I, II или III группы (такие лица могут добровольно вступить в армию на штабные должности, если ВЛК сочтет их пригодными);
- бывшие военнопленные (они могут продлить службу исключительно по собственному согласию).
Также в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву № 16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.
Под полным запретом призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Вдобавок в октябре Верховная Рада Украины приняла законопроект №11379-д, освобождающий от мобилизации мужчин до 25 лет, которые были признаны ограниченно пригодными и имели статус военнообязанных. В настоящее время документ направили на подпись президенту Украины, после чего он официально вступит в силу.
Стоит также добавить, что женщины в Украине не подлежат мобилизации, однако они также могут присоединиться к ВСУ по собственному желанию, подписав контракт.
Ранее мы писали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.
Напомним, мы сообщали, кого будут мобилизовать на военную службу в декабре 2024 года в первую очередь.
Также мы информировали, кто из мужчин имеет право выехать из Украины с 1 декабря 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!