Мобилизация в Украине в декабре 2024 — кого точно не призовут в ВСУ

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. В этот период обязательному призыву подлежат военнообязанные мужчины. Однако законом предусмотрены исключения, есть категории граждан, которых забрать на военную службу не имеют права.

Кого точно не будут мобилизовать в ВСУ в декабре 2024 года, разбираемся далее в материале.

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Так, нормы по призыву, предоставлению отсрочки, бронированию или освобождению от военной службы содержатся в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно данному закону, мобилизации не подлежат ни при каких условиях граждане:

состоящие на военном учете призывников;

старше 60 лет;

которые признаны непригодными к службе из-за состояния здоровья (по решению военно-врачебной комиссии);

имеющие инвалидность I, II или III группы (такие лица могут добровольно вступить в армию на штабные должности, если ВЛК сочтет их пригодными);

бывшие военнопленные (они могут продлить службу исключительно по собственному согласию).

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Также в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву № 16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

Под полным запретом призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Вдобавок в октябре Верховная Рада Украины приняла законопроект №11379-д, освобождающий от мобилизации мужчин до 25 лет, которые были признаны ограниченно пригодными и имели статус военнообязанных. В настоящее время документ направили на подпись президенту Украины, после чего он официально вступит в силу.

Стоит также добавить, что женщины в Украине не подлежат мобилизации, однако они также могут присоединиться к ВСУ по собственному желанию, подписав контракт.

Ранее мы писали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.

Напомним, мы сообщали, кого будут мобилизовать на военную службу в декабре 2024 года в первую очередь.

Также мы информировали, кто из мужчин имеет право выехать из Украины с 1 декабря 2024 года.