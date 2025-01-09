Мобилизация в январе 2025 — кого из украинских мужчин могут задержать на улице

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Скриншот с видео на Youtube

В январе 2025 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины должны носить с собой не только документы, удостоверяющие их личность, но и военно-учетные документы. Они могут быть как в бумажном, так и электронном виде. А главное — содержать актуальные данные.

При каких условиях военнообязанных мужчин могут задержать на улице в январе 2025 года, объяснили представители Львовского областного ТЦК и СП на официальной странице в Facebook.

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Так, в ТЦК отметили, что обязательство носить с собой военно-учетные документы имеют именно военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Если во время проверки у лица отсутствуют соответствующие документы или же данные не были актуализированы, то работники Нацполиции имеют право задержать военнообязанного и доставить в ТЦК.

Уже в самом территориальном центре мужчине могут выписать штраф, вручить повестку или назначить дату для уточнения военно-учетных данных.

Кроме того, во Львовском ОТЦК напомнили, военнообязанным, которые до сих пор не обновили военно-учетные данные, грозит штраф до 25,5 тыс. грн, который в случае получения необходимо будет оплатить в течение 15 дней.

После уплаты штрафа все равно необходимо будет пройти процедуру обновления военно-учетных данных. А при отсутствии оплаты или данных об обжаловании постановления материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения.

Ранее мы писали, сколько проходит времени прежде чем ТЦК объявляет в розыск военнообязанного.

Напомним, мы рассказывали, как мужчинам сняться с розыска ТЦК.

Также мы информировали, какое наказание ждет на ограниченно пригодных мужчин, которые не прошли повторную военно-врачебную комиссию.