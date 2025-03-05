Выезд за границу за гумпомощью в марте 2025 — кого из мужчин выпустят

Пограничник проверяет документы у мужчины на границе. Фото: ГПСУ

Ранее в Украине водители, которые перевозили гуманитарные и медицинские грузы, выезжали за границу по системе "Шлях". Однако 28 февраля Кабинет Министров Украины прекратил ее функционирование. Поэтому отныне военнообязанным мужчинам для выезда за границу за гуманитаркой нужно иметь другие основания.

Что известно об изменениях и кто теперь сможет выехать из Украины за гуманитарной помощью, объяснили в пресс-центре Госпогранслужбы.

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Отмечается, что Кабмин внес изменения в постановление №57, которое регулирует Правила пересечения государственной границы.

Согласно этим нововведениям, Мининфраструктуры и областные военные администрации больше не будут вносить информацию о водителях гуманитарных грузов в систему "Шлях" и не будут предоставлять решение о выезде за пределы Украины.

Отныне выезд за границу для военнообязанных мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будет на общих основаниях. Это означает, что по новым правилам таких водителей будут выпускать из Украины, только если у них есть другие основания для выезда, которые предусмотрены вышеупомянутым постановлением.

Пограничник проверяет документы у мужчины. Фото: ГПСУ

Так, к примеру, при наличии соответствующих документов могут пересекать границу:

мужчины старше 60 лет;

многодетные родители;

забронированные на период мобилизации;

непригодные к военной службе по состоянию здоровья;

мужчины, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобилем.

С полным перечнем можно ознакомиться в самом постановлении №57.

Стоит заметить, что дополнительно правительство поручило Минсоцполитики, которое формирует политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда военнообязанных мужчин за гуманитарными грузами.

Ранее мы писали, кто из мужчин в Украине имеет право на выезд за границу в марте 2025 года.

Напомним, мы сообщали, могут ли выехать за границу мужчины, снятые с учета.

Также мы информировали, какой документ нужно иметь военнослужащему для выезда из Украины.