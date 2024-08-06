Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кого з працівників поліції мобілізують до ЗСУ — новий закон arrow

Кого з працівників поліції мобілізують до ЗСУ — новий закон

6 серпня 2024 18:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — кого з поліцейських заберуть до лав ЗСУ за новим законом
Працівники поліції в Україні. Фото: pomisna.info
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Ще 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить зміни у процеси ведення військового обліку та призову на військову службу. Також документ регулює питання щодо мобілізації працівників поліції. 

Читайте також:

Мова йде про Закон України №3633-IX. Відповідні зміни були внесені до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", пише Новини Pro.

Чи мобілізують поліцейських до лав ЗСУ за новим законом 

Відповідно до документа, працівники Нацполіції зобов'язані перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік. Проте, це не означає їх автоматичну мобілізацію.  

Також новий закон передбачає виключення права на відстрочку для поліцейських, однак для правоохоронців запроваджене бронювання.

Варто зауважити, що Кабінет міністрів України дозволив забронювати до 90% особового складу ДСНС та Національної поліції. Решта 10% поліцейських підлягають мобілізації, і за бажанням можуть долучитися до бригади "Лють" або ж до додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

 

Чи мобілізують поліцейських до лав ЗСУ за новим законом
Патрульні поліцейські у строю. Фото: Патрульна поліція України/Facebook

Кого можуть забронювати 

Окрім Національної поліції, бронювання від мобілізації поширюється на:

  • органи державної влади;
  • Національне антикорупційне бюро;
  • Державне бюро розслідувань;
  • органи прокуратури та суди;
  • Бюро економічної безпеки;
  • Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Бронювання також поширюється на підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, а також на ті, які виконують спеціальні мобілізаційні завдання.

Раніше ми писали, кого першочергово мобілізовуватимуть до Збройних сил України із серпня 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.

Також ми інформували, чи можуть вручити повістку виключеним з військового обліку. 

закон поліція військовий облік мобілізація

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:46 Наслідки удару росіян по Харкову — в прокуратурі уточнили кількість постраждалих

19:15 Чоловік з Молдови на спір переплив річку Дністер та отримав "приз" від прикордонників

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

18:54 На Олімпійських іграх з'явилася 11-річна спортсменка — це рекорд

18:54 В Україні збільшилася кількість випадків ботулізму через неякісну "гуманітарку"

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

18:53 Довелося залучати вертоліт — як буковинка врятувала життя трьом українцям

18:53 Ці студенти не будуть проходити базову військову підготовку — три категорії

18:50 Вона варта кращого — в мережі обурились на відео, як наречений Магучіх зустрів її в аеропорту

18:47 Кого з працівників поліції мобілізують до ЗСУ — новий закон

18:29 У Харкові першокурсник за гроші "зливав" росіянам дані про українських захисників

19:46 Наслідки удару росіян по Харкову — в прокуратурі уточнили кількість постраждалих

19:15 Чоловік з Молдови на спір переплив річку Дністер та отримав "приз" від прикордонників

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

18:54 На Олімпійських іграх з'явилася 11-річна спортсменка — це рекорд

18:54 В Україні збільшилася кількість випадків ботулізму через неякісну "гуманітарку"

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

18:53 Довелося залучати вертоліт — як буковинка врятувала життя трьом українцям

18:53 Ці студенти не будуть проходити базову військову підготовку — три категорії

18:50 Вона варта кращого — в мережі обурились на відео, як наречений Магучіх зустрів її в аеропорту

18:47 Кого з працівників поліції мобілізують до ЗСУ — новий закон

18:29 У Харкові першокурсник за гроші "зливав" росіянам дані про українських захисників

Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині