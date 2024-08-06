Мобілізація в Україні — кого з поліцейських заберуть до лав ЗСУ за новим законом

Працівники поліції в Україні. Фото: pomisna.info

Ще 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить зміни у процеси ведення військового обліку та призову на військову службу. Також документ регулює питання щодо мобілізації працівників поліції.

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Мова йде про Закон України №3633-IX. Відповідні зміни були внесені до ЗУ " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", пише Новини Pro.

Чи мобілізують поліцейських до лав ЗСУ за новим законом

Відповідно до документа, працівники Нацполіції зобов'язані перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік. Проте, це не означає їх автоматичну мобілізацію.

Також новий закон передбачає виключення права на відстрочку для поліцейських, однак для правоохоронців запроваджене бронювання.

Варто зауважити, що Кабінет міністрів України дозволив забронювати до 90% особового складу ДСНС та Національної поліції. Решта 10% поліцейських підлягають мобілізації, і за бажанням можуть долучитися до бригади "Лють" або ж до додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Патрульні поліцейські у строю. Фото: Патрульна поліція України/Facebook

Кого можуть забронювати

Окрім Національної поліції, бронювання від мобілізації поширюється на:

органи державної влади;

Національне антикорупційне бюро;

Державне бюро розслідувань;

органи прокуратури та суди;

Бюро економічної безпеки;

Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Бронювання також поширюється на підприємства, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України, а також на ті, які виконують спеціальні мобілізаційні завдання.

Раніше ми писали, кого першочергово мобілізовуватимуть до Збройних сил України із серпня 2024 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.

Також ми інформували, чи можуть вручити повістку виключеним з військового обліку.