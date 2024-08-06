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Кого из сотрудников полиции мобилизуют в ВСУ — новый закон

6 августа 2024 18:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кого из полицейских заберут в ряды ВСУ по новому закону
Сотрудники полиции в Украине. Фото: pomisna.info
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Еще 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который вносит изменения в процессы ведения военного учета и призыва на военную службу. Также документ регулирует вопросы мобилизации работников полиции.

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Речь идет о Законе Украины №3633-IX. Соответствующие изменения были внесены в ЗУ"О мобилизационной подготовке и мобилизации", пишет Новини Pro.

Мобилизируют ли полицейских в ряды ВСУ по новому закону

Согласно документу работники Нацполиции обязаны перейти из специального учета на общий военный учет. Однако это не означает их автоматическую мобилизацию.

Также новый закон предусматривает исключение права на отсрочку для полицейских, однако для правоохранителей введено бронирование.

Следует отметить, что Кабинет министров Украины разрешил забронировать до 90% личного состава ГСЧС и Национальной полиции. Остальные 10% полицейских подлежат мобилизации, и по желанию могут присоединиться к бригаде "Лють" или к дополнительно созданным трем боевым бригадам Национальной полиции Украины.

 

Мобилизируют ли полицейских в ряды ВСУ по новому закону
Патрульные полицейские в строю. Фото: Патрульная полиция Украины/Facebook

Кого могут забронировать

Кроме Национальной полиции, бронирование от мобилизации распространяется на:

  • органы государственной власти;
  • Национальное антикоррупционное бюро;
  • Государственное бюро расследований;
  • органы и суды;
  • Бюро экономической безопасности;
  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Бронирование также распространяется на предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, а также на те, которые выполняют специальные мобилизационные задачи.

Ранее мы писали, кого будут в первую очередь мобилизовать в Вооруженные силы Украины с августа 2024 года.

Напомним, мы сообщали, где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ряды ВСУ.

Также мы информировали, могут ли вручить повестку исключенным из военного учета.

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