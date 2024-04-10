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Кого из украинцев могут исключить из военного учета — основания в 2024 году

10 апреля 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет в 2024 году — кого из украинцев могут исключить и на каких основаниях
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

С начала военного положения и всеобщей мобилизации всех военнообязанных украинцев обязали стать на военный учет. Однако законом предусмотрены случаи, когда граждан могут исключить из учета, даже во время войны.

Особенности по исключению и снятию с военного учета описаны в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

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Кого могут исключить из военного учета

Действующим законодательством предусмотрено семь категорий военнообязанных граждан Украины, которые должны быть исключены из военного учета. Так, исключить могут лиц, которые:

  • призванные или принятые на военную службу;
  • признаны ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья в военное время;
  • проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • те, кто достиг предельного возраста 60 лет;
  • военнослужащие или умершие военнообязанные;
  • отказались от гражданства Украины.

 

Снятие или исключение из военного учета — в чем разница
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Снятие или исключение из военного учета — в чем разница

Следует отметить, что снятие и исключение из военного учета — это разные понятия.

Так, снимается гражданин с учета в случае:

  • смены места регистрации;
  • выезда за границу на постоянное место жительства;
  • отбывание наказания за преступление.

Кроме того, снятие с военного учета предполагает возврат на учет в ТЦК в сроки, предусмотренные законодательством.

А вот после исключения из военного учета человек перестает быть военнообязанным или резервистом.

Ранее мы сообщали, какие документы должны предоставить при исключении из военного учета и что должны написать.

Напомним, мы писали, нужен ли военный билет, чтобы открыть ФЛП в 2024 году.

Также мы информировали, можно ли зарегистрировать брак без передачи данных в ТЦК.

война
Украина
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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