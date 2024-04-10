Военный учет в 2024 году — кого из украинцев могут исключить и на каких основаниях

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

С начала военного положения и всеобщей мобилизации всех военнообязанных украинцев обязали стать на военный учет. Однако законом предусмотрены случаи, когда граждан могут исключить из учета, даже во время войны.

Особенности по исключению и снятию с военного учета описаны в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

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Кого могут исключить из военного учета

Действующим законодательством предусмотрено семь категорий военнообязанных граждан Украины, которые должны быть исключены из военного учета. Так, исключить могут лиц, которые:

призванные или принятые на военную службу;

признаны ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья в военное время;

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

те, кто достиг предельного возраста 60 лет;

военнослужащие или умершие военнообязанные;

отказались от гражданства Украины.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Снятие или исключение из военного учета — в чем разница

Следует отметить, что снятие и исключение из военного учета — это разные понятия.

Так, снимается гражданин с учета в случае:

смены места регистрации;

выезда за границу на постоянное место жительства;

отбывание наказания за преступление.

Кроме того, снятие с военного учета предполагает возврат на учет в ТЦК в сроки, предусмотренные законодательством.

А вот после исключения из военного учета человек перестает быть военнообязанным или резервистом.

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