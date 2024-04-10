Военный учет в 2024 году — кого из украинцев могут исключить и на каких основаниях

Кого из украинцев могут исключить из военного учета — основания в 2024 году
С начала военного положения и всеобщей мобилизации всех военнообязанных украинцев обязали стать на военный учет. Однако законом предусмотрены случаи, когда граждан могут исключить из учета, даже во время войны.
Особенности по исключению и снятию с военного учета описаны в ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".
Кого могут исключить из военного учета
Действующим законодательством предусмотрено семь категорий военнообязанных граждан Украины, которые должны быть исключены из военного учета. Так, исключить могут лиц, которые:
- призванные или принятые на военную службу;
- признаны ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья в военное время;
- проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- те, кто достиг предельного возраста 60 лет;
- военнослужащие или умершие военнообязанные;
- отказались от гражданства Украины.
Снятие или исключение из военного учета — в чем разница
Следует отметить, что снятие и исключение из военного учета — это разные понятия.
Так, снимается гражданин с учета в случае:
- смены места регистрации;
- выезда за границу на постоянное место жительства;
- отбывание наказания за преступление.
Кроме того, снятие с военного учета предполагает возврат на учет в ТЦК в сроки, предусмотренные законодательством.
А вот после исключения из военного учета человек перестает быть военнообязанным или резервистом.
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