Выезд за границу в мае 2025 — для кого из женщин действует запрет

Кого из женщин не выпустят из Украины во время войны — категории
В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны. Также ограничения на выезд за границу распространяются на некоторые категории женщин.
Кому из женщин в Украине запрещено пересекать границу без уважительных причин, рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.
Стоит заметить, что Правила пересечения государственной границы гражданами Украины в условиях военного положения, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины №57.
Кому из женщин нельзя выезжать за границу — три категории
Сейчас только три категории женщин имеют ограничения по выезду за пределы страны, а именно:
1. Женщины-военнослужащие
Под ограничения на выезд за границу во время военного положения подпадают женщины, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формированиях. Это обусловлено их статусом военнослужащих и необходимостью выполнения служебных обязанностей.
В случае военнослужащих, находящихся на активной военной службе, для выезда за границу необходимо разрешение от военного начальства или соответствующих военных органов.
2. Женщины-правоохранители
Такие же ограничения касаются и женщин, которые служат в правоохранительных органах, в частности в полиции.
Они имеют право пересечь границу при наличии документов, подтверждающих служебную командировку или другую уважительную причину.
3. Женщины-чиновницы
Постановление КМУ №69 от 27 января 2023 года внесло изменения в предыдущее постановление №57, запретив выезд за границу женщинам, которые работают государственными служащими и депутатами, независимо от их воинской обязанности.
Такой запрет во время военного положения действует для:
- должностных (служебных) лиц государственных органов;
- должностных (служебных) лиц органов местного самоуправления;
- судей;
- прокуроров;
- работниц органов местного самоуправления;
- должностных лиц субъектов хозяйствования государственного сектора экономики;
- других чиновников.
Важно: все остальные женщины, включая тех, кто стоит на военном учете, но не мобилизован, не имеют ограничений по выезду за границу.
На каких основаниях чиновницы могут пересечь границу
Согласно вышеупомянутому постановлению, законно пересечь границу депутаты могут при следующих условиях:
- имеют решение о служебной командировке за границу;
- имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет для посещения ребенка, который уже за границей, или для сопровождения такого ребенка за границу. Документом, подтверждающим пребывание за границей ребенка может быть справка о пребывании ребенка на консульском учете за рубежом;
- выезд на лечение за границей при наличии письма министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц и какое учреждение здравоохранения иностранного государства может принять на лечение;
- в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства (родителей, мужа, детей, в том числе усыновленных, родных братьев и сестер, бабушки и дедушки со стороны матери и со стороны отца, внуков).
Ранее мы рассказывали, как женщинам, которые проходят военную службу, выехать за границу во время войны.
Напомним, мы писали, обязательно ли 17-летним юношам иметь документы с ТЦК для выезда за границу.
Также мы информировали, выпустят ли за границу мужчину, если он выезжает вместе с женой и ребенком с инвалидностью.
Читайте Новини.LIVE!