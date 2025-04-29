Выезд за границу в мае 2025 — для кого из женщин действует запрет

Пограничница проверяет документы у женщины. Фото: ГПСУ

В Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы страны. Также ограничения на выезд за границу распространяются на некоторые категории женщин.

Кому из женщин в Украине запрещено пересекать границу без уважительных причин, рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН.

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Стоит заметить, что Правила пересечения государственной границы гражданами Украины в условиях военного положения, утвержденные Постановлением Кабинета Министров Украины №57.

Кому из женщин нельзя выезжать за границу — три категории

Сейчас только три категории женщин имеют ограничения по выезду за пределы страны, а именно:

1. Женщины-военнослужащие

Под ограничения на выезд за границу во время военного положения подпадают женщины, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и других военных формированиях. Это обусловлено их статусом военнослужащих и необходимостью выполнения служебных обязанностей.

В случае военнослужащих, находящихся на активной военной службе, для выезда за границу необходимо разрешение от военного начальства или соответствующих военных органов.

2. Женщины-правоохранители

Такие же ограничения касаются и женщин, которые служат в правоохранительных органах, в частности в полиции.

Они имеют право пересечь границу при наличии документов, подтверждающих служебную командировку или другую уважительную причину.

3. Женщины-чиновницы

Постановление КМУ №69 от 27 января 2023 года внесло изменения в предыдущее постановление №57, запретив выезд за границу женщинам, которые работают государственными служащими и депутатами, независимо от их воинской обязанности.

Такой запрет во время военного положения действует для:

должностных (служебных) лиц государственных органов;

должностных (служебных) лиц органов местного самоуправления;

судей;

прокуроров;

работниц органов местного самоуправления;

должностных лиц субъектов хозяйствования государственного сектора экономики;

других чиновников.

Важно: все остальные женщины, включая тех, кто стоит на военном учете, но не мобилизован, не имеют ограничений по выезду за границу.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

На каких основаниях чиновницы могут пересечь границу

Согласно вышеупомянутому постановлению, законно пересечь границу депутаты могут при следующих условиях:

имеют решение о служебной командировке за границу;

имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет для посещения ребенка, который уже за границей, или для сопровождения такого ребенка за границу. Документом, подтверждающим пребывание за границей ребенка может быть справка о пребывании ребенка на консульском учете за рубежом;

выезд на лечение за границей при наличии письма министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц и какое учреждение здравоохранения иностранного государства может принять на лечение;

в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства (родителей, мужа, детей, в том числе усыновленных, родных братьев и сестер, бабушки и дедушки со стороны матери и со стороны отца, внуков).

Ранее мы рассказывали, как женщинам, которые проходят военную службу, выехать за границу во время войны.

Напомним, мы писали, обязательно ли 17-летним юношам иметь документы с ТЦК для выезда за границу.

Также мы информировали, выпустят ли за границу мужчину, если он выезжает вместе с женой и ребенком с инвалидностью.