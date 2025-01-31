Мобілізація в Україні 2025 — за яких умов можуть виключити з обліку в ТЦК

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні усі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні стояти на військовому обліку. Перші дві категорії стоять на обліку військовозобов'язаних й остання — на обліку призовників. Та законом визначені підстави, коли таких осіб можуть виключити.

Коли саме військовозобов'язані, резервісти та призовники підлягають виключенню, пише "Телеграф".

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Так, зазначимо, що дане питання регулює Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Виключити з військового обліку можуть військовозобов'язаних чоловіків, які:

призвані (за мобілізацією) чи прийняті (за контрактом) на військову службу;

прийняті на навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

зараховані до військового оперативного резерву;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Можуть бути інші обставини за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України або розвідувальних органів України.

Додамо, зняті з військового обліку особи, які вибули в іншу місцевість України, зобов'язані стати на облік у ТЦК за новим місцем проживання.

Працівники ТЦК заповнюють документи. Фото: Вінницький ОТЦК/Facebook

Резервісти можуть бути виключені з обліку за таких причин:

особу призвали чи прийняли на військову службу;

прийняли на навчання до військових вишів або військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

особи прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;

чоловіки досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві;

виключені з військового оперативного резерву;

особи відбувають покарання за злочини або до них застосовано примусові заходи медичного характеру.

Також резервіста можуть виключити з обліку в ТЦК за рішенням Міноборони, СБУ або розвідувальних органів. Крім того, резервісти, які переїхали в інший район, місто, область, повинні знятися з військового обліку в своєму ТЦК та стати на облік за новим місцем проживання.

З військового обліку призовників виключають за таких умов:

особи призвані, направлені чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП);

звільнені від направлення для проходження БЗВП;

направлені на альтернативну (невійськову) службу;

як непридатні до військової служби за станом здоров'я — після підтвердження рішення комісією вищого рівня;

отримали спеціальні звання рядового, сержантського, офіцерського (начальницького) складу;

відбувають покарання за злочини.

Хлопці, які переїхали, мають знятися з обліку та стати в іншому районному чи міському ТЦК та СП за новим місцем проживання.

Також дуже важливо, що осіб, які досягли 25-річного віку, виключають з обліку призовників. Та водночас вони повинні стати на військовий облік військовозобов'язаних.

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