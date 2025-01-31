Мобилизация в Украине 2025 — при каких условиях могут исключить с учета в ТЦК

Когда мужчину могут исключить с учета в ТЦК в 2025 году
В Украине все военнообязанные, резервисты и призывники должны стоять на военном учете. Первые две категории стоят на учете военнообязанных и последняя — на учете призывников. Но законом определены основания, когда таких лиц могут исключить.
Когда именно военнообязанные, резервисты и призывники подлежат исключению, пишет "Телеграф".
Так, отметим, что данный вопрос регулирует Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Исключить с военного учета могут военнообязанных мужчин, которые:
- призваны (по мобилизации) или приняты (по контракту) на военную службу;
- приняты на обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- зачислены в военный оперативный резерв;
- направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Могут быть другие обстоятельства по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины или разведывательных органов Украины.
Добавим, снятые с военного учета лица, выбывшие в другую местность Украины, обязаны стать на учет в ТЦК по новому месту жительства.
Резервисты могут быть исключены из учета по следующим причинам:
- лицо призвали или приняли на военную службу;
- приняли на обучение в военные вузы или военные учебные подразделения высших учебных заведений;
- лица приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;
- мужчины достигли предельного возраста пребывания на службе в военном резерве;
- исключены из военного оперативного резерва;
- лица отбывают наказание за преступления или к ним применены принудительные меры медицинского характера.
Также резервиста могут исключить с учета в ТЦК по решению Минобороны, СБУ или разведывательных органов. Кроме того, резервисты, которые переехали в другой район, город, область, должны сняться с воинского учета в своем ТЦК и стать на учет по новому месту жительства.
С воинского учета призывников исключают при следующих условиях:
- лица призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
- прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП);
- освобождены от направления для прохождения БОВП;
- направлены на альтернативную (невоенную) службу;
- непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией высшего уровня;
- получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава;
- отбывают наказание за преступления.
Ребята, которые переехали, должны сняться с учета и стать в другом районном или городском ТЦК и СП по новому месту жительства.
Также очень важно, что лиц, достигших 25-летнего возраста, исключают из учета призывников. И в то же время они должны стать на военный учет военнообязанных.
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