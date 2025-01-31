Мобилизация в Украине 2025 — при каких условиях могут исключить с учета в ТЦК

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине все военнообязанные, резервисты и призывники должны стоять на военном учете. Первые две категории стоят на учете военнообязанных и последняя — на учете призывников. Но законом определены основания, когда таких лиц могут исключить.

Когда именно военнообязанные, резервисты и призывники подлежат исключению, пишет "Телеграф".

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Так, отметим, что данный вопрос регулирует Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Исключить с военного учета могут военнообязанных мужчин, которые:

призваны (по мобилизации) или приняты (по контракту) на военную службу;

приняты на обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

зачислены в военный оперативный резерв;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Могут быть другие обстоятельства по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины или разведывательных органов Украины.

Добавим, снятые с военного учета лица, выбывшие в другую местность Украины, обязаны стать на учет в ТЦК по новому месту жительства.

Работники ТЦК заполняют документы. Фото: Винницкий ОТЦК/Facebook

Резервисты могут быть исключены из учета по следующим причинам:

лицо призвали или приняли на военную службу;

приняли на обучение в военные вузы или военные учебные подразделения высших учебных заведений;

лица приняты на службу в органы и подразделения гражданской защиты;

мужчины достигли предельного возраста пребывания на службе в военном резерве;

исключены из военного оперативного резерва;

лица отбывают наказание за преступления или к ним применены принудительные меры медицинского характера.

Также резервиста могут исключить с учета в ТЦК по решению Минобороны, СБУ или разведывательных органов. Кроме того, резервисты, которые переехали в другой район, город, область, должны сняться с воинского учета в своем ТЦК и стать на учет по новому месту жительства.

С воинского учета призывников исключают при следующих условиях:

лица призваны, направлены или приняты на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;

прошли базовую общевойсковую подготовку (БОВП);

освобождены от направления для прохождения БОВП;

направлены на альтернативную (невоенную) службу;

непригодные к военной службе по состоянию здоровья — после подтверждения решения комиссией высшего уровня;

получили специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава;

отбывают наказание за преступления.

Ребята, которые переехали, должны сняться с учета и стать в другом районном или городском ТЦК и СП по новому месту жительства.

Также очень важно, что лиц, достигших 25-летнего возраста, исключают из учета призывников. И в то же время они должны стать на военный учет военнообязанных.

Ранее мы писали, имеют ли право исключенного с военного учета отправлять на ВВК.

Напомним, мы сообщали, кто из украинцев на военном учете может выезжать за границу.

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