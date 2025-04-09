Відстрочка через інвалідність дружини — які хвороби звільняють від мобілізації

Чоловік з дружиною обговорюють важливе питання. Фото: shutterstock.com

Попри запроваджений воєнний стан та оголошену мобілізацію деякі категорії військовозобов’язаних громадян мають право на відстрочку від призову до лав ЗСУ. Зокрема, це стосується чоловіків, які доглядають за дружиною з інвалідністю. Однак ця умова не завжди дозволяє звільнитися від мобілізації.

Коли інвалідність дружини є підставою для відстрочки від мобілізації, пише 24 Канал.

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Дружина має I або II групу інвалідності — чи дадуть відстрочку

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов’язані чоловіки, які доглядають за дружиною з I або II групою інвалідності, мають право на відстрочку від призову без будь-яких додаткових умов. Для оформлення необхідно подати до ТЦК та СП:

паспорт громадянина України;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про шлюб;

довідку про інвалідність дружини.

Чоловік розмовляє з дружиною. Фото: pexels.com

Відстрочка від мобілізації через догляд за дружиною з III групою інвалідності — нюанси та список хвороб

Відповідно до вищезгаданого закону, військовозобов’язані чоловіки, які доглядають за дружиною з III групою інвалідності, можуть оформити відстрочку від мобілізації, якщо інвалідність викликана внаслідок таких хвороб або станів:

онкологія;

ампутація кінцівок;

видалення одного з парних органів;

психічні розлади;

церебральний параліч;

інші паралітичні синдроми.

Важливо: усі інші причини, що спричинили у дружини третю групу інвалідності, не дають військовозобов'язаному права на відстрочку.

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