Отсрочка из-за инвалидности жены — какие болезни освобождают от мобилизации

Муж с женой обсуждают важный вопрос. Фото: shutterstock.com

Несмотря на введенное военное положение и объявленную мобилизацию некоторые категории военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от призыва в ряды ВСУ. В частности, это касается мужчин, которые ухаживают за женой с инвалидностью. Однако это условие не всегда позволяет освободиться от мобилизации.

Когда инвалидность жены является основанием для отсрочки от мобилизации, пишет 24 Канал.

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Жена имеет I или II группу инвалидности — дадут ли отсрочку

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные мужчины, которые ухаживают за женой с I или II группой инвалидности, имеют право на отсрочку от призыва без каких-либо дополнительных условий. Для оформления необходимо подать в ТЦК и СП:

паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документ;

свидетельство о браке;

справку об инвалидности жены.

Муж разговаривает с женой. Фото: pexels.com

Отсрочка от мобилизации из-за ухода за женой с III группой инвалидности — нюансы и список болезней

Согласно вышеупомянутому закону, военнообязанные мужчины, которые ухаживают за женой с III группой инвалидности, могут оформить отсрочку от мобилизации, если инвалидность вызвана вследствие таких болезней или состояний:

онкология;

ампутация конечностей;

удаление одного из парных органов;

психические расстройства;

церебральный паралич;

другие паралитические синдромы.

Важно: все другие причины, повлекшие у жены третью группу инвалидности, не дают военнообязанному права на отсрочку.

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