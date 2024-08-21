Військовий облік в Україні 2024 — як отримати довідку про зняття і кому потрібно

Військовозобов'язаний чоловік в територіальному центрі. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Військовозобов'язані чоловіки в Україні можуть бути зняті з військового обліку. У такому випадку деякі громадяни повинні отримати відповідну довідку.

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Хто повинен отримати довідку про зняття з військового обліку

Такий документ необхідний чоловікам, які мають правовий статус, що надає можливість постійного проживання за кордоном, що підтверджується посвідкою постійного місця проживання.

Тобто якщо особа планує переїзд за кордон на постійне місце проживання і є військовозобов'язаною, вона має знятися з військового обліку та отримати відповідну довідку. С аме цей документ є обов'язковим етапом виїзду на ПМП. Інакше перетнути кордон не вдасться.

Українці в територіальному центрі комплектування. Скриншот з відео на Youtube

Як отримати довідку про зняття з військового обліку

Фахівці зазначили, що варто дотримуватися такого алгоритму:

Отримати дозвіл на виїзд від територіального підрозділу Державної міграційної служби. Звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації для отримання відповідної довідки, принісши з собою певний пакет документів та написавши заяву.

До заяви про зняття з військового обліку необхідно долучати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

витяг з демографічного реєстру про місце реєстрації;

військово-обліковий документ;

дозвіл з Міграційної служби про виїзд за кордон на ПМП;

документи, які підтверджують право перебування в інших країнах (паспорт, посвідка тощо).

У довідці має бути зазначено, що особу було знято з військового обліку та вилучено військово-облікові документи саме у зв'язку з виїздом за кордон.

У разі потреби можна звернутися до юристів за допомогою.

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