Мобілізація в Україні - самостійний пошук підрозділу мобілізованим

Військова підготовка мобілізованих громадян. Фото: 150 навчальний центр Командування сил ТрО

Якщо військовослужбовець за станом здоров’я не зможе проходити військову службу у бойових підрозділах, він має пройти військово-лікарську комісію. А після цього, отримавши за результатами ВЛК обмеження у військовій службі, повинен знайти собі відповідну військову частину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

ВЛК під час військової підготовки

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена після початку повномасштабної війни.

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до підрозділу десантно-штурмових військ (ДШВ).

Чоловік пояснив, що під час проходження процесу базової загальної військової підготовки у нього погіршився стан здоров’я, тож він подав рапорт на проходження військово-лікарської комісії.

Мобілізований поцікавився, що на нього чекає, якщо він буде визнаний придатним до обмеженої військової служби.

"Вас не повинні залишити в ДШВ", — для початку пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи повинен мобілізований сам шукати собі військову частину

А от далі, продовжив юрист, усе буде в руках самого мобілізованого військовослужбовця.

Він, зокрема, муситиме сам знайти собі подальше місце служби.

"Якщо Ви отримаєте висновок ВЛК про "придатність до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони" — Вам потрібно буде знайти військову частину, яка буде готова Вас прийняти на військову службу та отримати від неї рекомендаційний лист", — підкреслив Дерій.

