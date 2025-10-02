Відео
Головна Мобілізація Коли мобілізований має сам шукати собі підрозділ

Коли мобілізований має сам шукати собі підрозділ

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:20
Мобілізація в Україні - самостійний пошук підрозділу мобілізованим
Військова підготовка мобілізованих громадян. Фото: 150 навчальний центр Командування сил ТрО

Якщо військовослужбовець за станом здоров’я не зможе проходити військову службу у бойових підрозділах, він має пройти військово-лікарську комісію. А після цього, отримавши за результатами ВЛК обмеження у військовій службі, повинен знайти собі відповідну військову частину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

ВЛК під час військової підготовки

В Україні продовжується загальна мобілізація, яка була оголошена після початку повномасштабної війни.

До юристів звернувся громадянин, який був мобілізований до підрозділу десантно-штурмових військ (ДШВ).

Чоловік пояснив, що під час проходження процесу базової загальної військової підготовки у нього погіршився стан здоров’я, тож він подав рапорт на проходження військово-лікарської комісії.

Мобілізований поцікавився, що на нього чекає, якщо він буде визнаний придатним до обмеженої військової служби.

"Вас не повинні залишити в ДШВ", — для початку пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи повинен мобілізований сам шукати собі військову частину

А от далі, продовжив юрист, усе буде в руках самого мобілізованого військовослужбовця.

Він, зокрема, муситиме сам знайти собі подальше місце служби.

"Якщо Ви отримаєте висновок ВЛК про "придатність до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони" — Вам потрібно буде знайти військову частину, яка буде готова Вас прийняти на військову службу та отримати від неї рекомендаційний лист", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли мобілізований набуває статусу "військовослужбовець".

Додамо, ми повідомляли про те, чи може мобілізований військовослужбовець перейти на контрактну службу.

військові ВЛК військовослужбовці військова служба військова частина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
