Мобілізація в Україні — коли мобілізований набуває статусу військовослужбовця

Комплектування Збройних сил України мобілізованими. Фото: armyinform.com.ua

В Україні вже третій рік триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу до лав ЗСУ призивають чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте, в яку саме мить мобілізований громадянин отримує статус військовослужбовця?

На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".

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Так, за словами правозахисника, детально описує "перетворення" військовозобов'язаного на військовослужбовця ст. 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Саме вона визначає, коли починається, призупиняється і закінчується проходження військової служби. А також час та місце виконання обов'язків військової служби.

Військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Фото: savelife.in.ua

Таким чином, як пояснює Юрій Айвазян, п очаток проходження військової служби визначається кількома ключовими моментами:

Для мобілізованих — з дня відправлення у навчальний центр з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Для контрактників — з дня зарахування до списків особового складу частини або військового навчального закладу. Для курсантів (громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов'язаних) — з моменту призначення на посаду курсанта в навчальному закладі. Для призваних на службу під час мобілізації — з дня відправлення у військову частину або прибуття до відповідних органів. Для резервістів — з дня зарахування до військового резерву або мобілізації в особливий період. Для осіб, які зараховані до військового оперативного резерву після їх звільнення з військової служби — з дня відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) ТЦК та СП, регіонального органу Служби безпеки України, відповідних підрозділів розвідувальних органів України.

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