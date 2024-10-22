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Коли мобілізований стає військовим ЗСУ — юрист розкрив нюанси

22 жовтня 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — коли мобілізований набуває статусу військовослужбовця
Комплектування Збройних сил України мобілізованими. Фото: armyinform.com.ua
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні вже третій рік триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу до лав ЗСУ призивають чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте, в яку саме мить мобілізований громадянин отримує статус військовослужбовця?

На це питання відповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".

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Так, за словами правозахисника, детально описує "перетворення" військовозобов'язаного на військовослужбовця ст. 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Саме вона визначає, коли починається, призупиняється і закінчується проходження військової служби. А також час та місце виконання обов'язків військової служби.

 

Коли військовозобов'язаний стає військовослужбовцем
Військові 93-ї  окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Фото: savelife.in.ua

Таким чином, як пояснює Юрій Айвазян, початок проходження військової служби визначається кількома ключовими моментами:

  1. Для мобілізованих — з дня відправлення у навчальний центр з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
  2. Для контрактників — з дня зарахування до списків особового складу частини або військового навчального закладу.
  3. Для курсантів (громадян, які не проходили військову службу, та військовозобов'язаних) — з моменту призначення на посаду курсанта в навчальному закладі.
  4. Для призваних на службу під час мобілізації — з дня відправлення у військову частину або прибуття до відповідних органів.
  5. Для резервістів — з дня зарахування до військового резерву або мобілізації в особливий період.
  6. Для осіб, які зараховані до військового оперативного резерву після їх звільнення з військової служби — з дня відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) ТЦК та СП, регіонального органу Служби безпеки України, відповідних підрозділів розвідувальних органів України.

Раніше ми писали, що військовий Юрій Федоренков розповів, чи реально підготувати мобілізованих до бойових дій за місяць.

Нагадаємо, ми повідомляли, як мобілізованим отримати офіцерське звання без вищої освіти.

Також ми інформували, що робити мобілізованим, якщо відправляють на фронт без належної підготовки.

ТЦК та СП мобілізація ЗСУ військові закон

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