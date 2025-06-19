Мобилизация летом 2025 — когда призвать могут человека с инвалидностью

Мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Мобилизация в Украине продолжается. В этот период на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Исключением являются граждане, которые получили отсрочку или признаны ВВК непригодными к службе в армии. В частности к таким относятся лица с инвалидностью. Однако и здесь есть исключения из правил.

Когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на 24 Канал.

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Мобилизация лиц с инвалидностью — когда это возможно

В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица с инвалидностью I, II и III группы, которые получили статус согласно решению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) или в порядке, установленном законодательством Украины, имеют право на отсрочку, а также могут быть мобилизованы исключительно по их собственному согласию.

Также призыву не подлежат те лица с инвалидностью, которым военно-врачебная комиссия назначила повторный медосмотр через 6-12 месяцев после установления диагноза и утверждения статуса инвалидности.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Человека с инвалидностью могут мобилизовать на военную службу в следующих случаях:

ВВК аннулировала решение через 6-12 месяцев. Мужчина не оформил отсрочку. Военнообязанный не состоит на учете в ТЦК или не предоставил документ, подтверждающий наличие инвалидности (в этом случае работники территориального центра могут и не знать, что лицо не подлежит мобилизации на законных основаниях).

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