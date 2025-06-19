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Главная Мобилизация Когда возможна мобилизация людей с инвалидностью — три случая

Когда возможна мобилизация людей с инвалидностью — три случая

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 02:30
Мобилизация летом 2025 — когда призвать могут человека с инвалидностью
Мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Мобилизация в Украине продолжается. В этот период на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Исключением являются граждане, которые получили отсрочку или признаны ВВК непригодными к службе в армии. В частности к таким относятся лица с инвалидностью. Однако и здесь есть исключения из правил.

Когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на 24 Канал.

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Мобилизация лиц с инвалидностью — когда это возможно

В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица с инвалидностью I, II и III группы, которые получили статус согласно решению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) или в порядке, установленном законодательством Украины, имеют право на отсрочку, а также могут быть мобилизованы исключительно по их собственному согласию.

Также призыву не подлежат те лица с инвалидностью, которым военно-врачебная комиссия назначила повторный медосмотр через 6-12 месяцев после установления диагноза и утверждения статуса инвалидности.

 

Мобилизация лиц с инвалидностью — когда это возможно
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Человека с инвалидностью могут мобилизовать на военную службу в следующих случаях:

  1. ВВК аннулировала решение через 6-12 месяцев.
  2. Мужчина не оформил отсрочку.
  3. Военнообязанный не состоит на учете в ТЦК или не предоставил документ, подтверждающий наличие инвалидности (в этом случае работники территориального центра могут и не знать, что лицо не подлежит мобилизации на законных основаниях).

Ранее мы писали, кого мобилизуют в ВСУ только по добровольному согласию в июне 2025 года.

Напомним, мы сообщали, когда студентов могут мобилизовать летом 2025 года.

Также мы информировали, имеют ли право ВПО на отсрочку от мобилизации во время военного положения.

ВСУ мобилизация ВВК ТЦК и СП лицо с инвалидностью
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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