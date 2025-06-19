Мобилизация летом 2025 — когда призвать могут человека с инвалидностью

Когда возможна мобилизация людей с инвалидностью — три случая
Мобилизация в Украине продолжается. В этот период на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Исключением являются граждане, которые получили отсрочку или признаны ВВК непригодными к службе в армии. В частности к таким относятся лица с инвалидностью. Однако и здесь есть исключения из правил.
Когда лиц с инвалидностью могут мобилизовать в ряды ВСУ, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на 24 Канал.
Мобилизация лиц с инвалидностью — когда это возможно
В соответствии со ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица с инвалидностью I, II и III группы, которые получили статус согласно решению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) или в порядке, установленном законодательством Украины, имеют право на отсрочку, а также могут быть мобилизованы исключительно по их собственному согласию.
Также призыву не подлежат те лица с инвалидностью, которым военно-врачебная комиссия назначила повторный медосмотр через 6-12 месяцев после установления диагноза и утверждения статуса инвалидности.
Человека с инвалидностью могут мобилизовать на военную службу в следующих случаях:
- ВВК аннулировала решение через 6-12 месяцев.
- Мужчина не оформил отсрочку.
- Военнообязанный не состоит на учете в ТЦК или не предоставил документ, подтверждающий наличие инвалидности (в этом случае работники территориального центра могут и не знать, что лицо не подлежит мобилизации на законных основаниях).
Ранее мы писали, кого мобилизуют в ВСУ только по добровольному согласию в июне 2025 года.
Напомним, мы сообщали, когда студентов могут мобилизовать летом 2025 года.
Также мы информировали, имеют ли право ВПО на отсрочку от мобилизации во время военного положения.
Читайте Новини.LIVE!