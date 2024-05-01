Штраф за неявку по повістці

Представник ТЦК розмовляє з чоловіком. Фото ілюстративне: hvylya.net

Якщо народні обранці ухвалять у другому читанні законопроєкт, которий передбачає суттєве збільшення штрафів для ухилянтів, то стягувати ці суми з порушників почнуть не раніше 2025 року. Закладені у законі штрафи, більше теперішніх у десятки разів.

Повідомляють "Факти", посилаючись на роз'яснення юриста Антона Болтика.

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Штрафи, ймовірно, запрацюють у 2025 році

У квітні цього року Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт № 10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. У документі прописані наступні розміри штрафів для воєнного часу:

за порушення правил військового обліку (наприклад, за ухилення від постановки на облік) — від 17 000 до 25 000 грн.

від 17 000 до 25 000 грн. за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію — від 17 000 до 25 000 грн (для пересічних громадян), і від 34 000 до 59 000 грн (для посадовців).

За словами юриста Антона Болтика, навіть якщо народні депутати ухвалять цей закон у другому читанні, нові штрафи згідно з українським законодавством набудуть чинності у 2025 році.

Раніше юристи пояснили українцям, чи можуть із-за неявки до ТЦК арештувати житло та авто.

Нагадаємо, нардеп Ірина Фріз заявила, що у парламенті є пропозиція ввести кримінальну відповідальність строком від трьох до п’яти років, якщо військовозобов'язаний прийшов у ТЦК за повісткою, отримав направлення на ВЛК, але не пройшов медичну комісію.