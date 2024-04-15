Мобілізація в Україні — як хочуть карати чоловіків за відмову проходити ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЖОТЦК та СП

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Щоб протистояти ворогу, держава вдосконалює мобілізаційні процеси. У планах посилити покарання для тих, хто ухиляється від обов'язку захищати країну. Зокрема, тих, хто відмовляється проходити ВЛК.

Про це розповіла народна депутатка від "Європейської солідарності", член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в інтерв'ю Radio NV.

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Так, за її словами, наразі правовий комітет ВРУ розглядає два законопроєкти, які передбачають нові покарання для ухилянтів.

За непроходження військово-лікарської комісії пропонується ввести адміністративну, а також кримінальну відповідальність.

Депутатка зазначила, що є пропозиція ввести кримінальну відповідальність строком від трьох до п’яти років, якщо військовозобов'язаний прийшов у ТЦК за повісткою, отримав направлення на ВЛК, але не пройшов медичну комісію.

Також чиновниця додала, що збільшено адміністративні штрафи.

"Якщо раніше вони були смішними та несуттєвими, стягнення їхнє було ускладнено, то зараз планка піднята в сотні разів. Якщо це було 500 грн, то зараз вже буде за неявку за повісткою від 8500 грн. Щодо подальших адміністративних штрафів, вони вже можуть переходити на десятки тисяч, залежно від категорії людей", — розповіла Ірина Фріз.

Раніше ми повідомляли, чи повинні чоловіки з інвалідністю проходити ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, що мають зробити обмежено придатні громадяни перед повторною ВЛК.

Також ми інформували, як слід проходити ВЛК, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям.