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Когда начнут действовать заоблачные штрафы за неявку в ТЦК — ответ юриста

1 мая 2024 01:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Штраф за неявку по повестке
Представитель ТЦК разговаривает с мужчиной. Фото иллюстративное: hvylya.net
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Если народные избранники примут во втором чтении законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов для уклонистов, то взимать эти суммы с нарушителей начнут не раньше 2025 года. Заложенные в законе штрафы, больше актуальных в десять раз.

Об этом сообщают "Факты", ссылаясь на разъяснение юриста Антона Болтика.

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Штрафы, вероятно, заработают в 2025 году

В апреле этого года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. В документе прописаны следующие штрафы для военного времени:

  • за нарушение правил военного учета (например, за уклонение от постановки на учет)  — от 17 000 до 25 000 грн.
  • за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации — от 17 000 до 25 000 грн (для рядовых граждан) и от 34 000 до 59 000 грн (для должностных лиц).

По словам юриста Антона Болтика, даже если народные депутаты примут закон во втором чтении, новые штрафы согласно украинскому законодательству вступят в силу не раньше 2025 года.

Ранее юристы объяснили украинцам, могут ли из-за неявки в ТЦК арестовать их жилье и авто.

Напомним, нардеп Ирина Фриз заявила, что в парламенте есть предложение ввести уголовную ответственность сроком от трех до пяти лет, если военнообязанный пришел в ТЦК по повестке, получил направление на ВВК, но не прошел медицинскую комиссию.

война
штрафы
мобилизация
законопроект
ТЦК и СП
уклонисты

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