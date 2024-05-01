Штраф за неявку по повестке

Представитель ТЦК разговаривает с мужчиной. Фото иллюстративное: hvylya.net

Если народные избранники примут во втором чтении законопроект, предусматривающий существенное увеличение штрафов для уклонистов, то взимать эти суммы с нарушителей начнут не раньше 2025 года. Заложенные в законе штрафы, больше актуальных в десять раз.

Об этом сообщают "Факты", ссылаясь на разъяснение юриста Антона Болтика.

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Штрафы, вероятно, заработают в 2025 году

В апреле этого года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. В документе прописаны следующие штрафы для военного времени:

за нарушение правил военного учета (например, за уклонение от постановки на учет) — от 17 000 до 25 000 грн.

— от 17 000 до 25 000 грн. за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации — от 17 000 до 25 000 грн (для рядовых граждан) и от 34 000 до 59 000 грн (для должностных лиц).

По словам юриста Антона Болтика, даже если народные депутаты примут закон во втором чтении, новые штрафы согласно украинскому законодательству вступят в силу не раньше 2025 года.

Ранее юристы объяснили украинцам, могут ли из-за неявки в ТЦК арестовать их жилье и авто.

Напомним, нардеп Ирина Фриз заявила, что в парламенте есть предложение ввести уголовную ответственность сроком от трех до пяти лет, если военнообязанный пришел в ТЦК по повестке, получил направление на ВВК, но не прошел медицинскую комиссию.